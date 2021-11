Durante l’inverno è un’impresa rimanere alla moda, mantenere lo stile e non sentire freddo. Se d’estate possiamo sbizzarrirci con vestitini e maglie leggere, adesso acquistare capi di tendenza potrebbe essere complicato.

Oltre le mode del momento, che danno spazio a molte alternative originali e ricche di personalità, ci sono anche elementi ripescati dal passato. Potremo scegliere cappotti con tagli classici che donano un tocco di eleganza, accessori sopra le righe che sostituiscono le collane.

L’unica cosa a cui dovremmo fare attenzione è individuare i capi adatti al nostro fisico e carattere. Infatti, se la nostra silhouette ha determinate caratteristiche, dovremo indossare indumenti che snelliscano, facendoci apparire alche più alte.

Il capo che non conosce stagione ed è un must nei nostri armadi è il pantalone largo a palazzo, a vita alta, bassa, più o meno lungo. Ma molte volte, nonostante l’estrema comodità e praticità, non sappiamo bene con cosa metterli.

Sono queste le scarpe da abbinare ai pantaloni a palazzo per sembrare più magre e slanciate

Se con il caldo fare certi accostamenti risulta più semplice e intuitivo, con il gelo siamo un po’ insicuri e non capiamo quale sia l’outfit che può valorizzarci. Effettivamente, il pantalone largo rappresenta un ottimo compromesso per unire comfort e moda, anche per chi ha gambe più grosse ed ha una taglia superiore alla 44.

Esistono di vari tessuti, come lana, poliestere, velluto, e quest’anno stanno letteralmente spopolando. A seconda del tipo di materiale che scegliamo sono più adatti per occasioni formali ed eleganti o per la vita di tutti i giorni.

Se, però, ci stiamo chiedendo cosa indossare ai piedi, sono queste le scarpe da abbinare ai pantaloni a palazzo per sembrare più magre e slanciate.

Per svolgere le attività di tutti i giorni, saranno perfette delle sneakers, funzionali ed anche di tendenza, colorate, bianche o nere, non sbaglieremo di sicuro.

Anche lo stivaletto basso, con o senza tacco, può essere una valida alternativa, che renderà le nostre forme ben proporzionate.

Figura più alta e stile elegante

Per assottigliare la gamba, l’altezza potrebbe aiutare. Dunque, se indossiamo un tacco, a spillo o più grosso, ci farà apparire slanciate e con un fisico più sottile. In questo caso avremo diverse opzioni, tutte stupende e di gran classe.

Le francesine o i mocassini con tacco o zeppa, si sposeranno perfettamente con i pantaloni palazzo, avremo un look all’ultimo grido.

Chi invece vuole rimanere in tema classico, le decolleté colorate o in vernice, semplici ma anche impreziosite, saranno un accessorio che renderà la nostra figura sicuramente più snella, ma anche sofisticata.

