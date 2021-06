Sappiamo bene e lo ricordiamo quotidianamente nei nostri articoli quanto faccia bene assumere frutta e verdura fresche di stagione. Ma ci sono anche occasioni in cui siamo di fretta oppure al banco la merce non è di nostro gradimento e non la prendiamo. Senza considerare alle volte che siamo strangolati tra gli impegni di casa e il prodotto surgelato è lì pronto che ci aspetta e in un attimo è pronto a tavola. Ecco allora 3 ottimi motivi e 2 vantaggi assoluti per utilizzare comunque questi prodotti surgelati. Li vediamo in questo articolo coi nostri Esperti.

Le aziende italiane fanno sempre la differenza

Partiamo da un presupposto importante: le aziende italiane sono al vertice nel mondo per la qualità del prodotto surgelato. Molte volte nascosto dietro a un prezzo più alto delle maggiori aziende non c’è solo un discorso di pubblicità ma anche di lavorazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non sono più i surgelati di una volta, oggi buona parte dei nutrienti dell’alimento congelato viene preservata e arriva a tavola quasi come fresca di mercato. In questo senso i controlli qualità del prodotto sono sempre più serrati e attenti.

3 ottimi motivi e 2 vantaggi assoluti per utilizzare comunque questi prodotti surgelati

Uno dei criteri fondamentali per capire se il prodotto è quasi come l’originale fresco è il tempo che passa dalla raccolta al surgelamento. Ovviamente non possiamo vederlo ma la garanzia scritta sul prodotto è già una tutela a nostro favore. Consideriamo un altro dei vantaggi del surgelato: non sprechiamo nulla del prodotto come facciamo invece con quello fresco. A partire dall’acqua che utilizziamo per lavarlo e pensiamo a quanto spreco, ad esempio con gli spinaci freschi. Con questo non è nostra intenzione assolutamente prendere una posizione ma solo suggerire per risparmiare. E in quest’ottica attenzione anche alle porzioni perché il surgelato è prefetto per le dosi selezionate mentre il fresco spesso dobbiamo usarlo il prima possibile.

Meno gas e più alternative

Non dimentichiamo infine altre due cose importanti.

Il surgelato ci permette di sprecare anche meno gas nella cottura intermedia e ci consente soluzioni light perfette per le diete come i minestroni già pronti magari senza patate e legumi. Perfetti per chi ha intrapreso una dieta rigorosa e non ha tempo e voglia di mettersi lì a selezionare e cucinare le verdure apposite.

Approfondimento

La meravigliosa insolita ed economica coppia estiva per stare meglio d’estate eliminando grassi