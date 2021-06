Prendiamo una protagonista indiscussa dell’estate: l’anguria. Uniamola a un re altrettanto indiscusso dei nostri balconi e dei nostri orti: il rosmarino. La domanda sorge spontanea: che ci fanno assieme e cosa hanno in comune? All’apparenza proprio niente, eppure questa è la meravigliosa insolita ed economica coppia estiva per stare meglio d’estate eliminando grassi. Ecco che abbiamo trovato il fattore comune come si direbbe in matematica di questi due alimenti così distanti tra loro. E vediamone il perché in questo articolo della nostra Redazione.

Pochi sanno che questa erba aromatica presente praticamente in tutte le case combatte con successo il colesterolo cattivo. Il suo principio è molto semplice: attivare velocemente e con efficacia la funzionalità del fegato, l’organo preposto allo smaltimento delle tossine e dei grassi che immagazziniamo.

Aumentando così la produzione di bile il rosmarino fornisce un bel colpo del ko al colesterolo di troppo. Il rimedio più semplice ed efficace è quello di preparare una tisana con le sue foglie e assumerla dopo cena. Permetterà al fegato di agire con efficacia tutta la notte facendoci anche sentire più dinamici al risveglio del mattino successivo. Ricordiamo infatti che la debolezza che spesso accusiamo al risveglio è data dalla digestione lenta e faticosa della sera prima.

Un altro ottimo alleato

C’è una sostanza preziosa all’interno delle angurie che si chiama citrullina ma non ha nulla a che vedere con la caratteristica presa in giro. Questo aminoacido tipico proprio del cocomero è infatti in grado di prevenire le malattie cardiache, aiutare la circolazione e il cuore. Gli ultimi studi nel campo della scienza alimentare sostengono che mangiare almeno una fetta di anguria al giorno levi il medico di torno così come la mela. Peccato che duri soltanto tre mesi all’anno questo frutto così buono e salutare. Scherzi a parte tra le qualità quindi della citrullina c’è anche quella di mantenere controllato il livello del colesterolo.

