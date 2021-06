Gli esperti lo dicono sempre, meglio evitare di mettere il profumo quando ci esponiamo al sole. In un precedente articolo (link qui). Noi della Redazione abbiamo parlato del rischio di arrossamenti cutanei che possono verificarsi in questo caso. Infatti, la pelle impregnata di profumo a contatto con i raggi solari potrebbe causare irritazioni e non soltanto. Un altro importante rischio è che si formino delle macchie scure, difficili da rimuovere e che renderebbero necessario l’intervento di uno specialista.

Insomma, va bene sfoggiare il proprio parfum ma sarebbe meglio farlo durante le ore meno assolate o addirittura nelle altre stagioni. La possibilità che si sviluppino delle reazioni cutanee non dipende soltanto dai raggi UV, ma anche dal sudore. Il contatto dell’alcol con la sudorazione potrebbe avere gli stessi (spiacevoli) effetti di quelli del sole. Ma se non volessimo rinunciare al profumo neppure durante la bella stagione, cosa potremmo fare?

Alcune alternative al profumo in estate per non rovinare la pelle restando sempre profumati

Esistono delle alternative che non rovinano la pelle e che ci permetteranno di lasciare la scia della fragranza anche per molto tempo. Tra queste, la prima è certamente l’acqua corpo profumata. Priva di alcol e molto leggera, ne esistono di diversi tipi e fragranze, ciascuna per gli olfatti più esigenti. Le note più amate sono quelle floreali o che ricordano la brezza marina.

Un’altra soluzione è il ricorso ad oli per il corpo profumati, anch’essi senza alcol e dalla particolare consistenza. A differenza dell’acqua, l’olio si cosparge su tutto il corpo lasciando la pelle morbida e profumatissima.

Una via di mezzo tra l’olio e l’acqua è il talco profumato, un’idea alternativa e originale che favorisce la traspirazione e combatte la sudorazione eccessiva.

Ecco alcune alternative al profumo in estate per non rovinare la pelle restando sempre profumati. Ce n’è per tutti i gusti, basta scegliere il nostro preferito.