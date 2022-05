Cerchiamo sempre più metodi per riciclare quello che abbiamo in casa. Possiamo fare decorazioni per il giardino oppure utilizzare materiali come la plastica per fare una piccola serra. Tra gli elementi che possono essere riciclati in modo creativo c’è la carta da parati. Infatti, questa decorazione può essere usata in tantissimi modi, non solo sulle pareti.

Non buttiamola via, perché con la sua varietà potremmo trasformare la nostra casa e decorare facilmente vecchi mobili.

3 modi per riciclare la carta da parati in modo creativo per decorare la casa più un metodo inaspettato

Il primo metodo è decorare le cornici. Vecchie cornici di legno possono essere migliorate con i bellissimi design della carta da parati. Possono creare un accento creativo alla nostra stanza e accentuare una foto o un quadro a cui teniamo. Utilizzare la carta che precedentemente avevamo scelto, potrà inoltre aiutarci a creare un effetto estetico migliore, in quanto sicuramente si abbinerà alla stanza. Basteranno un paio di forbici e il gioco è fatto.

Il secondo metodo è quello di utilizzare la carta da parati come carta regalo. Infatti, questo tipo di elemento decorativo ha colori vivaci e motivi interessanti. Usando ciò che ci avanza potremmo creare davvero dei pacchetti che sorprenderanno amici e parenti. Utilizzando pezzi di diversi tipi di carta da parati potremmo creare un mix originale e creativo.

Per chi ha delle scale in casa, la carta da parati non utilizzata potrebbe essere un ottimo modo per accentuarle. Infatti, le scale sono un punto a cui non viene data molta attenzione nell’interior design. Utilizzare la carta avanzata potrebbe essere un modo per dare un po’ di colore a questo angolo dimenticato e spesso buio.

Un metodo inaspettato

Chi ha una libreria vasta, sa che non tutti i libri sono fatti per durare. Alcune copertine sono facili da rovinare, perché magari non sono di ottima qualità o di seconda mano. Se non ci interessa particolarmente l’illustrazione della copertina, la carta da parati potrebbe essere un buon metodo per proteggere i nostri libri. Ci basterà misurare il nostro libro e tagliare un pezzo di carta. Avvolgiamola attorno al libro per evitare che si rovini ulteriormente. Questo potrebbe aiutarci a conservare letture che pensavamo irrecuperabili.

Ecco, quindi, 3 modi per riciclare la carta da parati avanzata più uno meno conosciuto. Riciclare può essere un ottimo metodo per evitare gli sprechi e per utilizzare oggetti che abbiamo precedentemente comprato, spendendo anche molti soldi.

