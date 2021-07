In tutte le case c’è una libreria, o almeno dovrebbe esserci. Alcune sono più datate, magari con volumi antichi o vecchie edizioni di classici italiani e stranieri. Altre sono più recenti, di design, con forme originali e in grado di dare alla stanza più respiro. Comunque sia, una libreria ben organizzata è sempre più piacevole alla vista di una caotica con i libri alla rinfusa. Per chi ha intenzione di fare ordine, ecco 3 metodi originali per organizzare la propria libreria di casa.

Colore

Una libreria organizzata per colore è sicuramente meritevole della copertina di una rivista di design. Non servono grandi discorsi per spiegare come organizzarla. Basterà ordinare i volumi rispettando l’ordine dell’arcobaleno, magari intermezzandoli con degli oggetti di design di colori più neutri, come il bianco o il nero.

Casa editrice

Spesso le case editrici organizzano collane di libri a seconda del genere o dell’argomento, e i dorsi sono tutti uguali. Per questo uno dei 3 metodi originali per organizzare la propria libreria di casa può essere suddividere i libri per casa editrice, avendo cura di organizzarli con ordine anche in base a volume e colore. Le pagine Instagram dedicate ai libri faranno un baffo a chiunque organizzi la propria libreria in questo modo!

Gusti

L’ultimo dei consigli per ordinare la propria libreria è il più personale in assoluto: d’altronde, “de gustibus non disputandum est”. Come prima mossa bisogna suddividere libri già letti e libri ancora da leggere (soprattutto nel caso di accumulatori seriali di libri). Poi si possono isolare i propri libri preferiti, e dividere gli altri per genere e poi per preferenze. Oppure si può semplicemente fare una scala di gradimento, che senz’altro sarà in continuo aggiornamento. Forse per la vista questo metodo sarà meno gradito dei primi due, ma sicuramente il risultato sarà quello di una libreria unica e inimitabile.

