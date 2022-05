Adesso con l’arrivo della primavera, molti di noi decidono di sperimentare il proprio pollice verde. Non tutti però hanno lo spazio necessario per creare una serra in giardino. Creare una piccola serra potrebbe essere l’idea migliore. Anche se possiamo comprarne una da mettere in casa, non è troppo complicato costruirne una fai da te.

Un bel progetto per coltivare delle piante o erbe in casa. Possiamo crearne una sul terrazzo oppure in un angolo della cucina. L’importante è avere la luce, magari con una grande finestra, perché non dovremmo utilizzare lampade riscaldanti.

2 idee per creare una serra in casa o all’esterno velocemente e con materiali che abbiamo in casa

Per chi ha poco spazio, una mini serra può essere costruita con bottiglie o fustini. Intanto procuriamoci due bottiglie da due litri trasparenti. Solitamente questi formati sono quelli delle bibite gassate. Tagliamole a metà e prendiamo solo le due metà superiori e una inferiore. Inseriamo la parte con il collo a testa in giù all’interno della parte inferiore della bottiglia. Il collo della bottiglia va riempito di terra. Se non si hanno esigenze particolari, possiamo utilizzare del terriccio universale.

Inseriamo la pianta nel terriccio e bagniamola. Chiudiamo la mini serra con la metà superiore che avevamo lasciato da parte. Si creerà, così, un ambiente umido e caldo. Ripetiamo tutte le volte che desideriamo e mettiamo su un ripiano, alla luce.

Tubi in PVC

Per chi invece vuole fare qualcosa di più serio, deve prima di tutto fare un disegno del progetto per capire le misure. Prendiamo poi dei tubi e giunti in PVC, del diametro di non più di 3 cm. Connettiamo i tubi in modo da creare una base rettangolare e con i giunti formiamo anche delle sezioni orizzontali. Infine connettiamo i tubi nella parte superiore per creare un tetto. Non facciamolo piatto, ma arcuato. Questo perché aumenta la quantità di luce che otteniamo.

Prendiamo le nostre piante e posizioniamole all’interno della struttura in PVC. Se abbiamo un basamento di terreno rettangolare, copriamolo con la struttura. Infine procediamo a coprire la struttura con della plastica trasparente e sottile. Fissiamo il tutto con lo scotch.

Ecco, quindi, 2 idee per creare una serra in casa, ma anche per il giardino o il terrazzo. In questo modo potremmo aiutare le nostre piante a crescere più velocemente e a guadagnare più luce. Inoltre è possibile mettere queste strutture anche in case di piccole dimensioni. Potremmo finalmente coltivare le nostre erbe aromatiche da utilizzare per rimedi naturali e piatti.

