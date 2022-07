Nel guardaroba di casa vorremo tenere abiti comodi e allo stesso tempo chic. Anche in spiaggia vorremmo indossare gli stessi capi, ma nascondere i difetti diventa più complesso. Questo perché tendiamo a scoprirci maggiormente ed esporci alle occhiate maligne dei passanti.

Saper cosa mettere sopra il costume è importante per mostrarci al meglio in pubblico. Se c’è un capo che da anni fa la moda in riva al mare, questo è il pareo. Comodo e versatile, rientra pressoché nell’outfit estivo di ogni donna che si rispetti.

Ma sappiamo davvero come sfruttare al massimo le potenzialità di questo pezzo intramontabile? Esistono 3 modi per indossare il pareo che valorizzano la nostra figura e migliorano l’immagine. Saranno di grande utilità per chi ha qualche centimetro in meno in altezza o vorrebbe nascondere quei chili in più.

Modello e stile

In base al difetto che vorremmo celare o al pregio da evidenziare, dovremo puntare su un modello specifico di pareo. Per esempio, chi ha centimetri da vendere e gambe affusolate potrebbe propendere per un pareo lungo da indossare come gonna. Inoltre, sfruttandolo per coprire il petto, sarà perfetto anche per celare un décolleté abbondante. Viceversa, chi è bassa dovrebbe solitamente optare per un copricostume più corto.

3 modi per indossare il pareo se si è basse o si ha la pancia senza rinunciare alla moda in spiaggia

La prima delle tecniche è utile per le cosiddette “taglie forti”, e consiste nel mettere il pareo lungo a mo’ di tubino. Avvolgiamoci nel tessuto e facciamo passare l’orlo prima attorno al petto, poi sotto le ascelle. Per finire facciamo un nodo sul davanti coi lembi, che termini con un bel fiocco. Nasconderemo perfettamente pancia e fianchi sporgenti, spostando lo sguardo altrove.

Se avessimo il fisico un po’ tarchiato e volessimo allungare la figura, dovremmo sfoggiare il nostro pareo come una gonna corta. Prendiamo in mano il tessuto e circondiamo i fianchi con l’orlo. Ora possiamo scegliere che tipo di nodo fare: centrale, laterale o col fiocco.

Terminiamo in bellezza con un metodo veloce che accontenterà proprio tutte. Con qualche semplice passaggio faremo diventare il nostro pareo lungo o corto un elegantissimo abito monospalla, perfetto in molte occasioni.

Prendiamo un lembo e lo blocchiamo con la mano all’altezza della spalla sinistra. Con l’altra mano avvolgiamo la parte restante attorno al corpo, partendo dalla schiena. Completiamo il procedimento annodando il lembo che penzola a quello sulla spalla.

Una soluzione originale

Il pareo si potrebbe sfoggiare anche in modo alternativo, mettendolo in testa. Sarà sufficiente piegarlo a triangolo e, dopo averlo sistemato sul capo, fare un nodo dietro la nuca coi lembi.

Avremo appena realizzato il nostro look da spiaggia personalizzato. Perfetto per far due passi lungo il bagnasciuga o partecipare a qualche serata estiva.

