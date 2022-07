Le palestre ormai hanno riaperto i battenti con le loro sale piene di attrezzi manuali e ultratecnologici, dove risuona musica motivazionale. D’estate, però, l’offerta sportiva si fa più ampia e possiamo praticare sport acquatici, come il SUP, o all’aperto, come il padel.

Nonostante ciò, se fossimo avvolti da un velo di pigrizia, potremmo anche optare per un allenamento domestico, tra le quattro mura di casa. Qui possiamo ricreare una piccola palestra, acquistando panca, pesi, tapis roulant oppure possiamo semplicemente tenere in un angolo un tappetino per esercizi a corpo libero.

Molti di questi hanno come obiettivo finale la riduzione di accumuli di grasso, per sfoggiare un fisico tonico e snello. Tra le zone più critiche solitamente troviamo la pancia, con un allenamento specifico per addome e girovita, e le braccia, con un allenamento specifico per rassodare quelle a pipistrello.

Insieme a queste, poi, ci sono anche le gambe, cosce incluse, e proprie loro saranno le protagoniste dell’articolo di oggi.

Per dimagrire le gambe e ridurre lo sfregamento delle cosce flaccide ecco 4 esercizi tonificanti da fare 3 giorni a settimana

Per perdere qualche centimetro in tutta la zona gambe e rassodare le cosce che, flaccide e appese, sfregano fastidiosamente tra di loro, potremmo eseguire ben 4 esercizi.

Questi sono interamente a corpo libero, senza attrezzi, perfetti per il salotto di casa, veloci e da poter ripetere almeno 3 volte a settimana.

Esercizio 1

Iniziamo con una variante del famosissimo squat e cioè con 3 serie da 10 (per gamba) di “squat bulgaro”. Per eseguirlo correttamente avremo bisogno di un appoggio, come il divano.

Posizionandoci in piedi e dandogli le spalle appoggiamo sulla seduta il dorso di un piede. Poi, pieghiamoci verso il basso, tenendo l’addome contratto e la schiena dritta, e risaliamo lentamente.

Esercizio 2

Continuiamo l’allenamento distendendoci a pancia in su, allungando le braccia lungo i fianchi e sollevando entrambe le gambe perpendicolari al pavimento.

Da questa posizione apriamole e chiudiamole, incrociandole in maniera alternata, ripetendo il movimento alternato 10-15 volte per un totale di 3 serie.

Esercizio 3

Rimanendo distesi giriamoci e solleviamoci su un fianco, tenendo le gambe allungate. Pieghiamo la gamba che si trova sopra e portiamola davanti appoggiando interamente il piede al pavimento.

A questo punto, tenendola allungata, solleviamo e abbassiamo ritmicamente la gamba distesa facendo lavorare gli adduttori dell’interno coscia. Questo movimento possiamo ripeterlo 10 volte per gamba per un totale di 3 serie.

Esercizio 4

Infine, per stimolare interamente le gambe non dovremmo dimenticarci dei polpacci eseguendo delle semplicissime alzate. Per farle, appoggiamo le mani al muro e solleviamoci sulle punte dei piedi per poi ritornare con i talloni appoggiati.

Anche in questo caso possiamo ripetere il movimento 10-15 volte per un totale di 3 ripetizioni, ricordandoci di tenere i glutei contratti. Allora, per dimagrire le gambe e ridurre lo sfregamento delle cosce potrebbero tornarci utili questi 4 esercizi tonificanti che potremmo ripetere 3 volte alla settimana.

