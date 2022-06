Vestirsi bene è importante per fare bella figura in ogni situazione. Anche nelle occasioni più informali, avere indosso un abito che ci dona risalterà la nostra figura. Ora che la voglia di mare cresce, si potrebbe pensare a come abbigliarsi per andare in spiaggia.

Un costume alla moda che nasconda la pancia può essere utile, soprattutto dopo una certa età. Ma dovremmo sapere anche cosa abbinarvi. A questo scopo, la moda propone per chi la segue un capo intramontabile e che tutti conosciamo alla perfezione.

Sarà perfetto per uscire dall’albergo in direzione dell’ombrellone o per fare un aperitivo sulla spiaggia. Altro che pareo e caftano, per sentirci liberi e pieni di stile non possiamo rinunciare a indossare una comoda camicia.

Charme e versatilità

La camicia è quel capo unisex che ha conquistato tutti per la sua praticità. A differenza del caftano, è meno coprente e dà sensazione di maggior libertà. Inoltre, offre un look senza dubbio più elegante dell’utilissimo ma ormai scontato pareo.

Ovviamente ne esistono diverse tipologie, ma noi facciamo riferimento a un modello ben preciso. Si tratta della camicia oversize, maschile e con le maniche lunghe.

Che mettiamo il bikini o l’abito intero sotto, poco cambia. Il look che sfoggeremo sarà talmente efficace che non avremo più problemi di outfit. E per mostrarci al meglio in pubblico ci basterà seguire i prossimi consigli di look.

Altro che pareo e caftano, sopra il costume va di moda questo capo amatissimo per un look da spiaggia raffinato

La camicia è dunque il copricostume dell’estate 2022. Per massimizzare l’impatto visivo scegliamone una color panna, bianco o beige; al massimo a righe. Queste tonalità si fanno sempre apprezzare, in più provvederanno a celare eventuali macchie di autoabbronzante finite sul tessuto. Il materiale dovrebbe essere leggero e confortevole, per questo lino e cotone sembrerebbero le scelte più indicate.

Ma come sfoggiarla prima di dirigersi verso il bagnasciuga? Per prima cosa arrotoliamo le maniche, all’incirca fino ai gomiti. Come mossa finale facciamo un bel nodo in vita che dona quel tocco di femminilità che non guasta mai.

La camicia oversize si addice moltissimo con un bikini in stile minimal, di colore nero o nella variante terra. In generale, propendiamo per un costume di forma triangolare o a balconcino, anche se una swimsuit potrebbe comunque soddisfare le aspettative. Arricchiamo il look completandolo con una magnifica gonna con volant in tinta col costume. Ai piedi, neanche a dirlo, si materializzerà il nostro inseparabile paio di infradito.

