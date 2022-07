I dolci sono tra le pietanze sicuramente più amate da tutti. Tanto è vero che al momento in cui si serve il dessert a tavola si può sempre notare un certo compiacimento da parte dei commensali.

Al termine di un pranzo o di una cena con ospiti è immancabile, pena il rischio di deludere i nostri invitati.

Oltre che in tali circostanze, è piacevole prepararlo anche per sé, di modo da soddisfare le proprie voglie golose.

Non avremo certo difficoltà a trovare tantissime ricette di dolci per variare in ogni occasione.

Oltre alle solite ciambelle e torte, possiamo decidere di deliziarci con un buon dolce al cucchiaio, soffice e cremoso, come una fresca mousse di frutta.

Quindi ecco come preparare una perfetta mousse di frutta in 10 minuti e senza tanti ingredienti.

Ingredienti

Preparare una mousse molto spesso può essere impegnativo, perché non sempre è facile ottenere la giusta consistenza. Esistono, però, delle ricette davvero semplici e veloci, come quella che segue. Si tratta di una preparazione con pochi ingredienti e senza uova, ma dal risultato garantito. Si potrà preparare in qualunque momento, a prescindere dalla frutta disponibile perché ci si servirà di un semplice succo. Potremo sceglierne uno del gusto che preferiamo. La mousse potrebbe essere anche un buon modo per consumare un succo di frutta vicino alla scadenza. Naturalmente, nessuno ci proibisce di prepararlo da noi, anche con strumenti alternativi al frullatore e alla centrifuga.

Ci serviranno:

200 ml di succo di frutta;

60 g di zucchero;

35 g di amido di mais;

140 ml di panna;

200 ml di acqua.

Ecco come preparare una perfetta mousse di frutta senza uova ma usando un succo e pochi altri ingredienti

Serviranno una decina di minuti per preparare la mousse. Come prima cosa, versiamo in un pentolino l’amido di mais e lo zucchero. Mescoliamo con una frusta gli ingredienti e uniamovi pian piano il succo di frutta e l’acqua.

Poniamo allora il pentolino sul fornello, avendo cura di non tenere la fiamma troppo alta.

Continuiamo a mescolare con la frusta. Facciamo cuocere fino a quando il composto raggiunge il bollore e si addenserà. Avremo ottenuto così una crema.

Lasciamola raffreddare e ricopriamola con pellicola trasparente. Raffreddatasi, la porremo in frigorifero.

Lasciamola riposare in frigorifero per almeno 3-4 ore. Dopo di che monteremo con le fruste o lo sbattitore la panna.

Prenderemo la crema dal frigorifero e vi incorporeremo delicatamente la panna senza smontarla. Serviamoci di una spatola e muoviamoci dal basso verso l’alto.

A questo punto la mousse è pronta. Possiamo servirla disponendola in varie ciotoline. La si potrà guarnire con frutta secca tritata o un crumble, per dare una consistenza croccante. Si può altresì accompagnare a qualche biscotto o a qualche pezzo di frutta fresca.

