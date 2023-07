3 modi per cucinare le uova velocemente, con pochi ingredienti e senza burro ma tanto gusto

Le uova sono un alimento sano e ricco di nutrienti. È bene non esagerare, ma si potranno comunque consumare un paio di volte alla settimana senza particolari problemi.

Le uova sono un alimento sano e salutare da provare in moltissimi modi diversi. Non solamente i classici coque o tegamino, ma anche altri modi sempre originali. In molti le amano sode utilizzate all’interno di insalate classiche e insalate di riso. Un modo come un altro per aggiungere sapore ai nostri piatti. Si potranno abbinare a molte verdure come gli asparagi oppure i pomodori. Oggi si andranno a vedere 3 modi per cucinare le uova che pochi tengono in considerazione. Uova in purgatorio, uova in camicia e uova strapazzate per delle alternative gustose e veloci da preparare. Ma ecco come realizzare questi piatti.

3 modi per cucinare le uova

Per il primo piatto abbiamo scelto le uova in purgatorio, un piatto molto facile da preparare. Sarà sufficiente procurarsi delle uova, della passata di pomodoro, olio EVO e un pizzico di sale. Per cominciare, fare scaldare per una decina di minuti la passata di pomodoro in una casseruola con un filo di olio.

In seguito aprire le uova direttamente all’interno della casseruola con il sugo e coprire con un coperchio. Una volta che l’uovo sarà pronto, salare e pepare a piacere. A questo punto il piatto sarà pronto per essere servito.

Uova in camicia

Il secondo piatto che si andrà a preparare sono le uova in camicia. Per questa ricetta ci vorranno ancora meno ingredienti. Un uovo, dell’acqua, un cucchiaino di aceto. Fare bollire l’acqua in un pentolino, una volta giunta a bollore aggiungere un cucchiaino di aceto bianco e creare un vortice.

Gettarci dentro l’uovo sgusciato e lasciare cuocere per due o tre minuti. A questo punto scolare l’uovo in camicia e asciugarlo attentamente. Da ultimo, sistemarlo su una fetta di pane e servirlo in tavola.

Uova strapazzate

Da ultime, poi, le uova strapazzate da realizzare con soli tre ingredienti: uova, sale e una spolverata di formaggio. Per chi lo desidera, poi, sarà possibile aggiungere un pizzico di pepe. Aprire le uova in una ciotola e strapazzarle molto velocemente aiutandosi con un cucchiaio. Salare e pepare, nel frattempo scaldare l’olio in una padella dove, in seguito, verranno unite le uova.

Cuocere quindi a fuoco basso e continuare a strapazzarle leggermente. Quando le uova risulteranno morbide si sarà pronti a servirle. Aggiungere anche una spolverata di formaggio grattugiato. Perfette per essere utilizzate come contorno o come portata principale con un po’ di verdura. Ecco 3 modi per cucinare le uova in modo semplice e veloce ma molto gustoso.