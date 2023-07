L’ipercomprato accumulato nei giorni scorsi, a cavallo della scadenza del setup mensile sta facendo sortire i suoi effetti. Nonostante la tendenza primaria sia ancora al rialzo, nel brevissimo si stanno formando degli swing ribassisti che potrebbero portare a una ridimensionamento dei prezzi fino all’11 luglio. Cosa attendere da ora in poi? E come dobbiamo valutare questi segnali di ritracciamento dopo il setup dei mercati.

Ipercomprato a 1 e 4 ore

Proprio ieri spiegavamo che quando si accumula un ipercomprato sui time frame a 1 e 4 ore, questo eccesso potrebbe durare e protrarsi anche per una decina di giorni, senza dare quindi alcun segnale di cedimento. Quello che conta è gli swing che si vanno a formare sui time frame considerati. Ad ora questi sembrano essere ribassisti.

A cosa potrebbero portare da ora in poi?

Prematuro dirlo, anche se dal punto di vista grafico sembra che ci siano anche i presupposti per assistere a una discesa di alcuni punti percentuali fino al setup dell’11 luglio.

Come regolarsi?

La giornata odierna si è rivelata importante come da nostre attese, e ora dobbiamo prestare la dovuta attenzione agli effetti che potranno essere dispiegati nei prossimi giorni. Di giorno in giorno si andranno a monitorare i pattern che si formeranno a ridosso di supporti e resistenze. Questo per capire e mantenere il polso della tendenza in corso.

Segnali di ritracciamento dopo il setup dei mercati: cosa guardare domani?

Alle ore 16:31 della seduta di contrattazione del giorno 5 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.047

Eurostoxx Future

4.375

Ftse Mib Future

28.325

S&P500

4.451,14.

Nonostante questa debolezza odierna il quadro tecnico di fondo rimane impostato al rialzo. Quali sono invece i livelli che potrebbero iniziare a preoccupare?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

15.833

Eurostoxx Future

4.262

Ftse Mib Future

26.980

S&P500

4.326.

Domani vedremo cosa accadrà e tracceremo la previsione per i giorni successivi.

