Come sembrare più alte coi pantaloni comodi e snelli che allungano le gambe, ma senza stringere!

Sei bassa e vorresti guadagnare centimetri in altezza? Scopri come vestirti per slanciare la figura. Con i pantaloni del momento sarai alla moda e apparirai decisamente più longilinea. Ecco quali sono e i look migliori per abbinarli quando esci di casa.

Capita di guardarsi allo specchio o in foto e notare quanto si è basse. Alcune di noi non riescono proprio a sopportare la spanna in meno che le separa dalle proprie amiche, e vorrebbero rimediare. Per riuscirci, si potrebbe puntare sull’abbigliamento. Tra le tendenze degli ultimi anni c’è un modello di pantaloni in grado di valorizzare praticamente ogni fisico. Sono ideali per sentirsi a proprio agio in strada e nascondono alla perfezione la mancanza di centimetri.

Cosa prendere dal guardaroba e cosa evitare

Come in altri contesti, anche per vestirsi ci sarebbero delle regole da rispettare. Soprattutto se vogliamo trarne beneficio dal lato fisico. Per migliorare un corpo tarchiato si può puntare sui tacchi, ma non tutte li amano. Così, ecco che la prima alternativa ce la offre la cintura. Se la si abbina a indumenti a vita alta è in grado di mettere in evidenza il punto vita. Possiamo scegliere liberamente se indossarla di un colore in tinta con l’abito o di una tonalità contrastante.

Chi preferisce tenere le gambe scoperte, potrebbe sfoggiare invece una minigonna trendy. In alternativa, vanno bene anche i modelli lunghi fino ai piedi. Occhio però alle vie di mezzo: le gonne che arrivano al polpaccio rischiano di peggiorare la silhouette. Per quanto riguarda il colore, non c’è dubbio che la monocromia premi. Il nero è la scelta per eccellenza dall’effetto snellente, anche nella versione total black.

Come sembrare più alte coi pantaloni comodi e snelli sfoggiati dai Vip

I pantaloni giocano un ruolo cruciale nell’efficacia dell’outfit. Per ridurre il diametro del girovita e guadagnare stile, la moda mette in vetrina un modello iconico. Parliamo dei jeans mom fit, che ritornano dopo aver spopolato nelle serie TV degli anni ‘90. I nostalgici di Friends o Beverly Hills forse se li ricorderanno. I più aggiornati sul tema li hanno potuti ammirare recentemente indosso a star come Selena Gomez.

Questo indumento si apprezza per le sue caratteristiche, che migliorano l’aspetto delle più basse. I tratti distintivi sono la vita alta, i gambali dritti e svasati e la morbidezza sull’addome. Da questi particolari, si può dedurre come abbia pochi elementi in comune con gli skinny. La differenza sostanziale è la poca aderenza della tela sulla pelle, che non mette in risalto i polpacci grossi. Ma come sembrare più alte coi pantaloni comodi e snelli di tendenza? I mom jeans stanno bene con un crop top. Ma non scartiamo l’ipotesi di una maxi cintura in vita e una borsa grande. Per un tocco più sportivo, prova ai piedi un comodo paio di sneakers chunky.