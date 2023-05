3 maglie vintage che spopoleranno in estate: un tuffo nel passato che ha già stregato Chiara Ferragni e Kendall Jenner

Manca meno di un mese all’inizio ufficiale dell’estate ed è già partita la caccia all’acquisto delle maglie più trendy della stagione. Quest’anno sarà il vintage a spopolare come mostrano i grandi della moda e icone di stile come Chiara Ferragni e Kendall Jenner. Allacciamo le cinture perché stiamo proprio per scoprire le 3 maglie must have nei prossimi mesi. E probabilmente le abbiamo già nell’armadio.

Ogni stagione dell’anno ha i suoi capi simbolo. In inverno abbiamo cappotti e stivali. In primavera giacche e blazer. L’estate, invece, è la stagione dei vestiti lunghi e delle t-shirt. E in questo 2023 ci sono ottime notizie per chi ama la moda e gli stili del passato. Influencer come Chiara Ferragni e modelle come Kendall Jenner hanno mostrato la via: ecco le 3 maglie vintage che spopoleranno in estate. 3 maglie che forse abbiamo dimenticato in un angolo sperduto dell’armadio e che è il momento di ripescare.

Il grande ritorno della t-shirt con gli angioletti di Fiorucci

Negli anni ‘80 la indossavano davvero tutti, dai vip alle persone comuni. E nel 2023 torneremo a farlo. Stiamo parlando della famosissima t-shirt con gli angioletti firmata Fiorucci, capo iconico di quell’epoca splendente. Chiara Ferragni e Kendall Jenner l’hanno già mostrata sui propri profili social. Il vantaggio di quest’anno, però, è che è stata declinata in diverse versioni. La troviamo in versione crop che lascia la pancia scoperta. Oppure di colori diversi dal tradizionale bianco. O ancora in forma di canotta senza maniche. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

L’estate 2023 segna il ritorno della polo

Benetton, Ralph Lauren e Miu Miu. Cos’hanno in comune? Tutti e 3 i marchi hanno rilanciato la polo come maglia must have dell’estate 2023. Benetton punta sullo stile anni ‘80 e sui colori confetto. Ralph Lauren sulla comodità e su polo oversize, perfette anche per nascondere pancia e rotolini. Miu Miu, infine, rilancia la maglia con righe e motivi geometrici vari. Scegliamo il nostro modello preferito, abbiniamolo a un paio di sandali super comodi e siamo pronti anche per le serate più eleganti.

3 maglie vintage che spopoleranno in estate: la maglietta bianca è diventata alla moda

In pochi lo avrebbero detto ma è davvero successo. La maglietta bianca che mettevamo per dormire o sotto la camicia si è trasformata in uno dei capi più trendy in assoluto. Il segreto per per indossarla senza sembrare di essere in pigiama? Scegliere i modelli e gli abbinamenti giusti. Evitiamo la classica maglia con taglio simmetrico e maniche corte. Puntiamo invece su tagli asimmetrici, modelli con taglio cut out oppure impreziositi da risvolti sulle maniche e taschini. Abbiniamoli a un paio di jeans, a una giacca in pelle e a un paio di sandali e il gioco è fatto. Se invece vogliamo osare possiamo provare una maglia bianca oversize lunga fino al ginocchio. Con gli stivali e la borsa giusta costringerà tutti a guardarci.