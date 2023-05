Il Ftse Mib Future non smette di stupire. Infatti, per la sesta settimana consecutiva il Ftse Mib è frenato dalle resistenze. Soprattutto sul time frame settimanale dove la resistenza in area 27.350 sta opponendo una strenua opposizione ai tentativi dei rialzisti di scattare al rialzo. Dal verso opposto, invece, c’è il supporto in area 26.650 che sta frenando la discesa delle quotazioni sul time frame giornaliero. Il futuro del Ftse Mib Future, quindi, potrebbe dipendere fortemente da quanto succedere in prossimità di questi due livelli di prezzo.

Per la sesta settimana consecutiva il Ftse Mib è frenato dalle resistenze: quando ci sarà il prossimo movimento direzionale? La parola all’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 26 maggio con una seduta che ha visto un rialzo dell’1,09% a quota 26.767. La settimana, invece, ha chiuso al ribasso dell’1,88%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio di settimana interessante, seguito da tre sedute da incubo, l’ultima seduta settimanale ha regalato qualche speranza ai rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 26.650 ha resistito alle pressioni ribassiste aprendo la possibilità che si possa tentare un nuovo assalto all’area di resistenza per eccellenza, quota 27.800. Solo il superamento di questo livello, infatti, potrebbe sancire la definitiva svolta al rialzo.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una rottura del supporto in area 26.650.

Time frame settimanale

Per la sesta settimana consecutiva, la resistenza in area 27.350 sta reggendo alle pressioni rialziste. Potrebbe, quindi, accadere come in passato quando il mancato superamento della resistenza ha favorito un leggero ritracciamento prima della ripartenza.

Inoltre, settimana scorsa si è formato un pattern che esprime indecisione e che si è verificato solo nello 0,2% delle settimane di Borsa aperta. Come scritto all’inizio di questo articolo, è apparso una sola volta ed è stato seguito da un breve ritracciamento prima di un rialzo di circa il 40%.

La situazione, quindi, è abbastanza incerta, ma un movimento direzionale si avvicina. Il problema, per chi si troverà dalla parte sbagliata, è che il prossimo movimento potrebbe essere molto violento provocando sconquassi in conto capitale.

