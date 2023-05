Addio mocassini e zeppe, ecco i 3 sandali top dell’estate: sono i preferiti di Gigi Hadid e Kendall Jenner e sono super comodi!

L’estate si avvicina ed è il momento di aggiornare il guardaroba delle scarpe. Il 2023 mette al centro delle tendenze della moda la comodità abbinata all’eleganza. E se vogliamo apparire il top sia il giorno che la sera dobbiamo assolutamente scegliere uno di questi 3 modelli di sandali. Parola delle supermodelle Gigi Hadid e Kendall Jenner.

L’inizio della primavera ci ha portato pioggia, freddo e instabilità. Ma per fortuna le previsioni meteo annunciano una lunga ondata di caldo e bel tempo che ci porterà all’estate. È il momento di scoprire i piedi, imparare come non farli puzzare e scegliere le scarpe comode che indosseremo nei prossimi mesi. La stagione 2023 passerà alla storia come quella dei sandali iper-comodi. Quindi prepariamoci e diciamo addio mocassini e zeppe, ecco i 3 sandali top dell’estate. Gigi Hadid e Kendall Jenner li hanno già scelti e non hanno perso un briciolo del loro incredibile fascino.

I sandali ugly con le borchie sono le scarpe preferite di Gigi Hadid

Quando una stella dello spettacolo decide di mostrare il suo look sui social molto spesso crea un trend e lancia la corsa all’acquisto. Lo abbiamo visto con le sneakers preferite da Belen. Lo conferma la super modella Gigi Hadid che in tempi recenti è apparsa con ai piedi degli irresistibili sandali ugly con le borchie. Comodi, sbarazzini e dall’animo rock, i sandali decorati con le borchie stanno facendo impazzire tutti, compresi i grandi nomi della moda. Non per niente sono appena arrivati i nuovi modelli targati Versace e Isabel Marant. Ma niente paura. Se vogliamo risparmiare ci sono anche i sandali borchiati firmati Bershka a meno di 40 euro.

Ritornano i sandali granchio me diventano ultra-chic

La moda è fatta di tendenze, riscoperte e rivalutazioni. Lo scorso anno sono tornati di moda i sandali granchio che indossavamo da piccoli per andare al mare. E se pensiamo che siano calzature comiche o da bambini ci sbagliamo di grosso. Quest’anno i grandi nomi del fashion hanno lanciato modelli di sandali granchio adatti anche a una serata di gala. Versace li propone con il tacco e pieni di pietre preziose. Refresh punta sul tacco largo e squadrato. Michael Kors sulla pelle metallizzata e le borchie. Sandali che non sfigurerebbero neanche a un matrimonio.

Addio mocassini e zeppe, ecco i 3 sandali top dell’estate: Kendall Jenner sceglie l’elegantissima pelle nera

Odiamo le zeppe, i tacchi e le scarpe chiuse? Il suggerimento sul sandalo da comprare quest’estate ce lo da la splendida Kendall Jenner. Pochissimi giorni fa modella si è mostrata su Instagram con un paio di sandali flat in pelle nera ai piedi. Elegantissimi con le loro fasce intrecciate, sono la calzatura perfetta per ogni esigenza. Sono comode, leggere, fanno respirare il piede e possiamo metterle facilmente nella valigia per le vacanze. E se le abbiniamo a un jeans scuro e a una camicia elegante ci faranno fare una figura incredibile in ogni situazione.