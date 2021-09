Con il termine dell’estate si finisce sempre a collezionare una serie di oggetti da spiaggia rotti, logori e ormai da buttare. In queste occasioni, il primo impulso è sempre quello di buttarli per poi andare a ricomprarli nuovi l’anno seguente. La verità, però, è che potremmo, invece, decidere di riutilizzarli o trasformarli completamente riuscendo anche a risparmiare e ad evitare sprechi. Scopriremo, allora, che il riciclo non è per nulla difficile ma anzi divertente e vantaggioso come non mai.

I vantaggi

Quando qualcosa si rompe abbiamo, di solito, due alternative: possiamo buttare l’oggetto nella spazzatura o decidere di donargli nuova vita riciclandolo. Molti lo ignorano, ma la seconda opzione presenta alcuni vantaggi che non dovremmo assolutamente ignorare.

Innanzitutto, grazie al riciclo potremmo sprecare molto meno, con un immediato vantaggio per l’ambiente e la natura che ci circonda. Poi, riciclare gli oggetti in modo nuovo e diverso ci permetterà di risparmiare scoprendo anche nuovi utilizzi davvero diversi dalla norma.

Risulta, allora, ovvio capire perché sarebbe davvero consigliato cominciare a rivalutare il riciclo creativo e prenderlo come abitudine fissa. Un concetto che si può anche applicare agli oggetti e situazioni più disparate, come ad esempio per gli accessori tipici del mare.

Niente più vecchi accessori da mare nella spazzatura grazie a queste idee di riciclo creativo

Grazie alle tecniche del riciclo creative potremmo trasformare completamente oggetti vecchi e inutilizzati e donargli un nuovo scopo.

Per esempio, potremmo prendere dei vecchi e logori teli da mare e utilizzarli per creare dei pantaloncini da spiaggia o anche dei grembiuli da cucina. Potremmo trasformare delle stuoie da mare ormai inutilizzate e trasformarle in pratici sottopentola, tovagliette da tavolo o anche graziosi porta foto. Vecchie sdraio e lettini rotti potrebbero invece fornire dell’ottimo tessuto per fare delle borse o anche una utilissima sacca da mare. Allo stesso modo, materassini e salvagenti bucati potrebbero diventare dei fantastici impermeabili per l’autunno o comode borse da piscina. Infine, invece di buttare un rastrello rotto o un secchiello ormai a pezzi potremo utilizzarli in casa quando si deve riverniciare o in giardino. Dovremmo solo provare per credere: il riciclo diventerà allora di sicuro un nostro grande alleato.

Ecco, allora, spiegato perché niente più vecchi accessori da mare nella spazzatura grazie a queste idee di riciclo creativo.

