In tanti questa estate hanno dedicato del tempo ai lavoretti di casa. C’è chi ha pensato a piccole ristrutturazioni, chi si è occupato del giardino e chi ha riverniciato le ringhiere. Insomma il fai da te ha tenuto occupati tanti appassionati del lavoro manuale. Tra stucco, pittura, legno e vernice, ormai siamo diventati quasi dei veri esperti.

Ora che abbiamo posato pennelli e rulli è arrivato il momento di pulirli per bene e riporli in garage. Così, appena servirà fare qualche altro ritocco in casa, avremo tutto il necessario. Probabilmente, non abbiamo utilizzato tutti i prodotti che abbiamo acquistato. Ma ormai i barattoli sono aperti e quindi è importante trovare il modo di conservarli alla perfezione. In questo modo potremmo sfruttarli nuovamente anche l’anno prossimo.

Sembra incredibile ma per conservare il barattolo di vernice aperto senza farla seccare basta questo trucco

Uno dei problemi che ci ritroviamo spesso ad affrontare è la vernice secca. Proprio come lo smalto per unghie quando il barattolo non è chiuso bene ecco che arrivano i guai. Pensiamo di aver posizionato alla perfezione il coperchio per evitare che passi l’aria. E, invece, non appena andiamo ad aprire la confezione, il barattolo è bloccato. L’aria ha fatto seccare il prodotto e dobbiamo buttare tutto.

Può capitare, infatti, che la vernice colata ai lati del coperchio si ossidi e si asciughi. È per questo motivo che non riusciamo mai ad aprire il barattolo. Ma in realtà il contenuto potrebbe essere ancora utilizzabile. In questi casi, possiamo aiutarci con un cacciavite a punta piatta e un martello. Usiamo il cacciavite per fare leva nella scanalatura tra il bordo del barattolo e il coperchio. Sempre facendo attenzione a non farsi male e usando dei guanti per precauzione.

Ma per evitare proprio che si presenti questo intoppo ecco un metodo geniale. Prima di richiudere il barattolo di vernice stendiamo un foglio di pellicola. In questo modo sigilleremo il contenuto in modo ermetico e l’aria non penetrerà all’interno. In più la vernice rimasta sui bordi del coperchio non si seccherà e riusciremo a toglierlo in un attimo.

Dunque, ecco che sembra incredibile ma per conservare il barattolo di vernice aperto senza farla seccare basta questo trucco. In pochi ci pensano eppure è un metodo talmente facile e a basso costo. In questo modo eviteremo gli sprechi e potremo riutilizzare la vernice ogni volta che vorremo.

