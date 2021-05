Finalmente è possibile ricominciare a viaggiare. Quindi ci siamo tutti precipitati a prenotare le nostre prossime vacanze. Che sia un weekend fuori porta o una settimana al mare. È il momento di rispolverare le valigie e partire. Ma puntualmente ci ritroviamo davanti allo stesso problema. Come evitare che i nostri capi si stropiccino? Portarsi dietro il ferro da stiro non è certo funzionale. Ci toglie spazio prezioso nella valigia. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo un trucco comodissimo.

Per avere capi sempre perfetti e senza grinze quando li tiriamo fuori dalla valigia basta usare questo trucco geniale

Anche se abbiamo lavatrice e asciugatrice in casa ci sono capi che non possiamo lavare da soli. Vestiti da cerimonia, giacche di pelle o camicie in seta. Questi capi richiedono di solito un lavaggio a secco e in casa non siamo attrezzati. Quindi dobbiamo rivolgerci per forza alla lavanderia. Che ci riconsegnerà il capo pulito e profumato in una busta di plastica. Un involucro che serve per proteggerlo e mantenere la stiratura perfetta. Ma poi cosa farne di queste buste di plastica? Ecco un buon modo per riciclarle!

Prepariamo la nostra valigia in questo modo

I sacchetti o involucri di plastica della lavanderia servono proprio a evitare grinze nei capi. Quindi sono perfetti per avvolgere i nostri vestiti prima di metterli in valigia. Quando tireremo fuori i nostri vestiti in vacanza non saranno per niente stropicciati! Il metodo è semplicissimo. Stendiamo a terra l’involucro di plastica. La gruccia in ferro possiamo riciclarla per appendere le cravatte. Ora stendiamo la nostra camicia in seta o in lino. O qualsiasi altro capo che non vogliamo far stropicciare. E delicatamente iniziamo ad arrotolarli insieme. In questo modo non si formeranno neanche le pieghe orizzontali. Una volta creato il nostro salsicciotto posizioniamolo in valigia.

Ecco, per avere capi sempre perfetti e senza grinze quando li tiriamo fuori dalla valigia basta usare questo trucco geniale. Provare per credere. Quando tireremo fuori i nostri capi saranno perfetti e con praticamente zero grinze! E siamo pronti per sfoggiarli durante la nostra fantastica vacanza!