3 insalate estive veloci da preparare e mangiare quando fa caldo a pranzo o cena

Invece delle solite insalate di tonno e pomodori proviamo queste tre innovative e ricche di sapore per fare il pieno di gusto in estate.

Con l’arrivo dell’estate ci si addentra nel periodo delle insalate. L’inappetenza, infatti, è uno dei problemi di questo momenti dell’anno. Molte persone lamentano la mancanza di appetito che, con il caldo, tende a peggiorare. Per limitare il problema niente è meglio del portare in tavola fresche insalate da gustare a pranzo ma anche a cena. Non si tratta di piatti noiosi, dal momento che è possibile prepararle in decine di modi diversi con ingredienti sempre vari.

Oggi si tratterà di 3 insalate deliziose: insalata con orzo, faglioli, prosciutto cotto e würstel, insalata di pollo con melone e insalata mortadella e pistacchi. Semplici e veloci da preparare, sono perfette anche come piatto unico. Si tratta, quasi in tutti i casi, di piatti da preparare in dieci minuti, perfetti per un pranzo o una cena veloci.

3 insalate estive veloci da preparare

La prima insalata di cui si tratterà è quella con orzo, fagioli, prosciutto cotto e würstel. Si potranno utilizzare diverse tipologie di fagioli, dai classici ai borlotti e cannellini. Prendere l’orzo e metterlo a bollire fino a quando non risulterà morbido: si consiglia di utilizzarlo al dente. In seguito eliminare l’acqua dalla lattina dei fagioli prima di sciacquarli sotto l’acqua corrente.

Per il prosciutto cotto si potrà utilizzare quello a cubetti o il classico, mentre i würstel andranno fatti cuocere in una padella antiaderente prima di essere tagliati a rondelle. Unire l’orzo con gli altri ingredienti e lasciare raffreddare prima di servire in tavola. Si consiglia di inserire il prosciutto cotto per ultimo, quando gli altri ingredienti si saranno raffreddati.

Insalata di pollo con melone

Una ricetta particolare ma molto gustosa è quella che vede accostati l’insalata di pollo e il melone. Fare cuocere il pollo in una padella antiaderente e lasciarlo raffreddare leggermente prima di unirlo all’insalata iceberg e al melone tagliato a pezzi.

Come condimento si consiglia un filo di olio EVO e un pizzico di sale. Un piatto fresco davvero veloce da preparare.

Insalata mortadella e pistacchi

La più facile da preparare è l’insalata con mortadella e pistacchi. Talmente facile da creare che non richiede neppure l’utilizzo di gas o elettricità. Sarà sufficiente procurarsi della lattuga e della rucola da unire alla mortadella.

Per questa si potranno scegliere quella a cubetti ma anche la classica mortadella a fette da tagliare in pezzetti più piccoli. Da ultimi unire i pistacchi e condire con semplice olio EVO e, per chi lo desidera, aceto balsamico. Ecco, quindi, 3 insalate estive veloci da preparare da provare in estate.