2 ricette indiane che pochi conoscono perfette per fare un figurone con gli ospiti

Chi ama viaggiare potrà farlo anche senza muoversi da casa. Cucinare è un modo per scoprire nuovi posti e nuovi Mondi.

Viaggiare attraverso diverse ricette dal Mondo è possibile e poco costoso. Provare a cucinare qualcosa di diverso dalla solita pasta, infatti, ci permetterà di andare alla scoperta di culture anche molto lontane e diverse dalla nostra. Noi italiani vantiamo alcune delle tradizioni culinarie più apprezzate in assoluto, per questo spesso non teniamo conto del fatto che anche gli altri Paesi hanno ricette e sapori da provare.

Con le ricette di oggi si volerà alla scoperta dell’India, Paese ricco di contraddizioni, ma talmente affascinante da saper fare innamorare chiunque. La prima ricetta è il dahl con fagioli, mentre la seconda il byriani vegetariano. Due ricette davvero semplici da preparare anche se un po’ macchinose.

2 ricette indiane che pochi conoscono

Il dahl è una zuppa di fagioli da servire tiepida, si potrà anche arricchire con del peperoncino piccante. Procurarsi 300 g di fagioli, 500 ml di latte di cocco, 30 g di burro, 150 g di spinaci e spezie come cumino, coriandolo e curcuma. Mettere a cuocere i fagioli con il latte di cocco e acqua e portare quindi ad ebollizone. Insaporire poi con la curcuma e lasciare cuocere fino a quando i fagioli non saranno morbidi.

A questo punto aggiungere un pizzico di sale, spinaci, burro e mescolare accuratamente. Se si volesse aggiungere del cumino, si consiglia di farlo tostare prima di mettere a rosolare l’aglio. Mescolare il composto di fagioli e spinaci e aggiungere il cumino e il coriandolo. A questo punto la minestra sarà pronta per essere servita in tavola.

Byriani vegetariano

Il byriani è un piatto a base di riso basmati condito come più si preferisce. Alcuni ameranno aggiungerci dell’agnello o del pollo, mentre altri prediligeranno la versione vegetariana. Oggi si andrà proprio a scoprire la versione veg del byriani. Procurarsi delle carote, dei peperoni, delle patate, riso basmati e brodo vegetale. Oltre a questo, da buon piatto indiano, non potrà prescindere dalle spezie: la cannella ma anche pepe, alloro, coriandolo, cardamomo, cannella e alloro. Aggiungere, poi, mezzo bicchiere di yogurt.

Lasciare macerare il riso per un’ora in acqua fredda e, nel frattempo, mettere a scaldare le verdure. Procedere unendo le verdure al riso e mettere a scaldare in forno per circa un quarto d’ora. Una volta pronto, pepare a piacimento e servire in tavola. Si potrà conservare per qualche giorno in frigorifero, da fare riscaldare in forno o in padella. 2 ricette indiane che pochi conoscono da servire in tavola in ogni occasione.