Arredare casa con buon gusto? Ecco 4 idee in stile parigino per abbellirla come in Emily in Paris

La tua casa ha un aspetto vecchio e trascurato? Rinnovala applicando lo stile francese di una delle serie TV più amate. Ti basterà seguire alcune semplici direttive per sistemare mobili e accessori in modo funzionale. Il tutto senza dover spendere per forza un patrimonio. Ecco come fare e le idee che ti proponiamo.

Quando ci si impone di riarredare casa, può capitare di non aver un’idea precisa in testa. Per questo, possiamo rifarci agli esempi più noti, come il metodo che i francesi adottano per abbellire i loro appartamenti. Se non lo avessi presente, lo stile parigino è quello osservato nella serie TV successone “Emily in Paris”. Invece che trasferirti a Parigi come la protagonista, però, potrai ricreare direttamente in casa tua questo splendido modello d’oltralpe. Ogni stanza ne beneficerà e diventerà più originale e dettagliata, senza troppi sforzi. Vediamo, dunque, come arredare casa con buon gusto: queste quattro idee alla moda soddisferanno le tue aspettative.

I canoni di questo tipo di arredamento

Per arredare come fanno i parigini non dovrai necessariamente investire in mobili di lusso. Tieni conto, comunque, che alla modernità degli elementi andrebbero accostati pezzi di antiquariato. Tra i dettagli architettonici che meglio definiscono questa tipologia di interior design ci sono le pareti bianche.

Non mancano nemmeno i pavimenti in parquet, così come i particolari accattivanti in metallo. Una cornice preziosa o il classico specchio d’oro sopra il camino vintage sono classici onnipresenti. Anche le pennellate improvvise di colore caratterizzano questo stile europeo, unite alle decorazioni jungle o sui toni del verde.

Arredare casa con buon gusto: partiamo da quattro idee intriganti

A dispetto dell’idea di perfezionismo che ci si potrebbe fare dinanzi ai cugini francesi, in una casa transalpina dovrebbe regnare la semplicità. Ecco perché dovresti seguire le foto delle riviste fino a un certo punto. Personalizza la tua stanza come meglio credi, arricchendola coi ricordi dei viaggi o i cimeli di famiglia. Posiziona piante, libri e altro ancora per valorizzare al meglio lo spazio circostante. Se hai un monolocale di pochi metri quadri, una poltrona in velluto o dal design contemporaneo (invece di un ingombrante divano) non ti tradirà.

Occhio anche a non fissarti con la perfezione: graffi sui mobili e piccoli segni sono particolari che donano fascino all’ambiente. Impreziosisci ogni stanza con un elemento che la renda speciale, anche servendoti del fai da te. Mai pensato a una libreria realizzata a mano impilando le cassette della frutta? Costruiscila e poi ridipingila, per riporre tutti i tuoi libri.

Attenzione ai colori e verso i tessuti

A rendere una casa unica ci sono sicuramente i colori. Anche se il bianco resta iconico, variare non è un errore. Due tonalità contrastanti potrebbero formare un perfetto tratto d’unione tra antico e moderno. Una carta da parati dalle tinte vive, o un mix di verde e giallo mostarda, potrebbero offrire un impatto visivo sorprendente.

Per donare ulteriore eleganza, abbina alle finestre delle tende in lino blu o color pietra. Assicurati che arrivino fino al pavimento e che lo accarezzino dolcemente. Per quanto riguarda il corredo da letto, non è necessario abbinarlo: basta che l’idea funzioni.