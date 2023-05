Mille ricette gustose e tantissime proprietà benefiche: ecco quale ortaggio ci serve in cucina

Quando in cucina consideriamo alimenti che presentano un sapore amaro, non si può non pensare alla classica scarola.

Insieme alla cicoria sono una delle verdure più amare e proprio per questo non sempre piace a tutti. Nonostante questo però è comunque molto consumata, non solo per le tantissime ricette che si possono andare a creare, ma anche per i benefici che presenta.

Valori nutrizionali della scarola

Possiamo partire con il parlare del suo profilo nutrizionale, in modo da comprendere meglio quali sono “le sue attività” sul nostro organismo. Su 100 grammi abbiamo:

16 kcal ;

93 g di acqua;

0,3 g di grassi;

2,7 g di carboidrati;

1,6 g di fibra alimentare;

10 mg di sodio;

380 mg di potassio;

93 mg di calcio.

È ricca anche di vitamina A, C ed E.

Mille ricette gustose e tantissime proprietà benefiche: ecco le proprietà della scarola

Come possiamo notare dai valori nutrizionali ha un basso contenuto di calorie. Ciò significa che è molto consigliata in caso di dieta a basso contenuto calorico. Anche il quantitativo di acqua è molto importante. Infatti la scarola è un alimento molto digeribile e non gonfia. È un alimento in cucina molto versatile, per molte preparazioni si può utilizzare quest’ortaggio ma di questo ne parleremo tra un po’.

Le proprietà benefiche

Consumare scarola sembrerebbe significare andare a ridurre notevolmente l’ipotesi di insorgenza di malattie. Questo perché ha molte proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Un alimento antiossidante va ad allontanare quelli che sono i radicali liberi, proteggendo l’organismo da eventuali attacchi esterni. La scarola a volte viene confusa con l’indivia ma presentano proprietà diverse. Infatti la scarola può essere utile anche in casi di costipazione, stipsi cronica e varie infiammazioni che riguardano l’apparato intestinale. Ovviamente in questi casi è sempre bene consultare prima un parere medico. Si possono trovare in erboristeria anche preparati o tisane che presentano le sue caratteristiche e che, quindi, possono essere utilizzate a questi scopi.

Come cucinarla

Come già specificato gli utilizzi possono essere molti. Anche numerose pizzerie utilizzano la scarola come ingrediente principale per la preparazione di pizze o focacce. Più semplicemente può essere cucinata in padella, con un po’ di aglio e pane grattugiato. Questa alternativa è un’ottima idea contorno per chi è a dieta. L’importante è poi abbinare un secondo di pesce o di carne oppure va bene anche un po’ di formaggio fresco/stagionato. Non può mancare assolutamente l’uso della scarola anche nei primi piatti. Basti pensare ad una gustosa lasagna, condita con pancetta e besciamella conquisterà il cuore di tutti. Ecco quali sono le mille ricette gustose e tantissime proprietà della scarola.