Come truccarsi per sembrare più giovane: i segreti di Carolina Herrera ti faranno ringiovanire di almeno 10 anni

Con il passare degli anni, molti di noi temono l’invecchiamento e cercano in ogni modo di sembrare più giovani. Il make up è uno strumento straordinario e che possiamo usare a nostro vantaggio, ma per farlo ci sono degli errori che non dobbiamo commettere. Oggi ti sveliamo i trucchi di Carolina Herrera per sembrare più giovani senza il minimo sforzo.

Con l’avanzare dell’età cambiano molte cose, come ad esempio, l’aspetto della pelle. La nostra pelle è uno straordinario biglietto da visita e prendersene cura al meglio è il primo step per apparire più giovani. Una delle più famose stiliste al Mondo, la straordinaria Carolina Herrera, ha svelato i trucchi per apparire più giovani. Se stai pensando a particolari ed elaborate tecniche di make up ti sbagli di grosso. Bastano pochi e semplici step per ringiovanire mettendo in risalto la bellezza naturale. Vuoi sapere come fare? Continua a leggere!

Come truccarsi per sembrare più giovane: partiamo dalla pelle e dalla sua cura

Per ottenere un buon risultato e sembrare subito più giovani è importante partire dalla pelle trattandola come merita. Per una pelle luminosa e perfetta bevi molto, mangia sano, ma soprattutto idratala come si deve. Inoltre, scegli un illuminante in crema: questo prodotto permette di evidenziare la bellezza naturale dando luminosità. Applicalo sulla parte alta del viso per definire i lineamenti: il risultato sarà sorprendente e naturale. Potrai acquistare quello più adatto al tono della tua pelle in profumeria o su Amazon a meno di 10 euro.

Secondo la famosa stilista, truccarsi troppo produce l’effetto contrario a quello sperato. Se esageri con il make up, metterai in evidenza i tuoi difetti: vediamo adesso come truccarsi per dimostrare 10 anni in meno.

Punta tutto su occhi, labbra e guance ma senza esagerare: bastano soli 2 cosmetici che usi ogni giorno

Come truccarsi per sembrare più giovane? Il segreto è mettere in evidenza sguardo e sorriso. Partiamo dagli occhi: dopo aver ridotto al minimo le occhiaie, dedicati alle ciglia. Piegaciglia e mascara ti daranno subito uno sguardo naturale, più giovane e fresco. Pertanto, arriccia le ciglia con un piegaciglia e applica un mascara che ti permetta di evitare l’odioso effetto “zampe di ragno”. Applica il mascara muovendo l’applicatore a zig zag e scegline uno leggero e poco denso. Prova il mascara Essence Lash Princess, che potrai trovare a poco più di 7 euro su Amazon: il risultato sarà sorprendente.

Labbra e guance

Mancano solo le labbra: tingile con un filo di rossetto. Carolina Herrera consiglia la tonalità #411 Emergenza rete. Ne basta un velo sul labbro inferiore e poi diffondilo su quello superiore con il tocco delle labbra. Definiscine la forma e il gioco è fatto.

Vuoi un aspetto più giovane e fresco senza fatica? La stilista consiglia un tocco di rosso sulle guance. Potrai usare un blush in crema o del semplice rossetto. Per applicarlo, strofina i polpastrelli di indice e anulare sul rossetto e sfumalo sulle guance picchiettandolo.