3 idee geniali per riutilizzare non solo i pallet di legno ma anche rinnovando dei vecchi oggetti che non usiamo più

Chiunque stia cercando un modo per rivoluzionare le pareti di casa, potrà scoprire l’arte del riutilizzo senza spendere neanche 1 euro. Arredare una casa non è per niente un’impresa da poco. Acquistare quadri, specchi o qualsiasi gingillo da appendere sulle pareti, potrebbe spersonalizzare anche il nostro modo di essere.

Dunque, cosa c’è di meglio che raccogliere qualche oggetto buttato in cantina o in garage e con un po’ di creatività tirar fuori un bel po’ di spunti. Come queste 3 geniali e sorprendenti idee di riutilizzare non solo il pallet ma anche altri oggetti vecchi ed inutilizzati.

Come rivoluzionare le pareti di casa con questi piccoli segreti di riciclo

Siamo un po’ tutti stanchi dello stucco veneziano o della carta da parati. Ecco perché dovremmo rispolverare i vecchi oggetti in disuso per poter creare ed inventarne altri da sfruttare. Le pareti spoglie, potranno essere decorate ed abbellite in un modo davvero originale e personalizzato grazie a questi piccoli trucchetti.

Iniziamo a sostituire la carta da parati con dei fogli di giornale per dare un tocco vintage. In questo modo, si potrà evitare di eliminare la carta sottostante rischiando di tirar via l’intonaco che creerebbe un piccolo danno economico da riparare con un addetto ai lavori, come un muratore.

Se invece non abbiamo alcuna voglia di carta da parati o simili, si potrà passare direttamente ad applicare degli ornamenti d’impatto ad esempio riciclando delle finestre e persiane. Immaginiamo di avere una parete divisoria tra una camera e l’altra. Bucando la parete, si potrà applicare una finestra fissa con delle finte persiane per ottenere davvero un effetto unico e di design.

Lo stesso sistema si potrà utilizzare senza bucare la parete di casa, applicando uno specchio dietro la finestra. Su ogni persiana di legno si potranno appendere anche dei graziosi vasi con dei gerani o edere cascanti. Un vero tocco d’artista che spiazzerà ogni ospite curioso.

3 idee geniali per riutilizzare non solo i pallet di legno ma anche rinnovando dei vecchi oggetti che non usiamo più

Da non dimenticare che anche i pallet sono un ottimo strumento per poter abbellire le pareti di casa. In camera da letto, si potrebbe creare un capoletto con le assi in legno del pallet in varie posizioni a mosaico, tutte dipinte di colore diverso.

Un altro modo creativo è quello ti utilizzare queste assi di legno direttamente come testiera del letto. Quindi partendo a pochi centimetri da terra, anche fino al soffitto con tante assi inchiodate e colorate.

Sempre con i pallet si possono incorniciare specchi, ma anche creare un elemento di design come degli angoli di legno. Recuperando le assi del pallet di lunghezza irregolare e posizionandole orizzontalmente una sopra all’altra dal terra fino al soffitto.

Per non dimenticare che si possono creare bacheche di cornici da fissare sulla parete per esaltare le foto e disegni in una piccola istallazione. Ed inoltre anche le cassette di legno possono essere utilizzate per queste piccole idee straordinarie.

Letture consigliate

Le vecchie damigiane di vetro possono arredare casa con questa idea straordinaria a cui nessuno pensa