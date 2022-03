In cucina non si butta via niente. Gli albumi, poi, sono utilizzabili in tantissimi modi differenti.

Tra le innumerevoli preparazioni a cui si prestano, questa sera ne mostreremo una davvero favolosa. Alta e sofficissima, questa torta è senza glutine e senza lattosio. Inoltre, si prepara in soli 5 minuti e può essere mangiata in qualsiasi momento. Ideale per colazione, pranzo, cena e anche per merenda.

Una vera nuvola di gusto che accontenterà grandi e piccini dopo un solo assaggio. Dunque, ecco come utilizzare gli albumi avanzati per preparare un dolce bianco buonissimo.

Ingredienti

250 g di albumi;

90 g di farina di riso (oppure 80 g di farina di tipo 00);

80 g di zucchero;

4 cucchiai di bicarbonato;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

la scorza di un limone;

zucchero a velo q.b.

Come utilizzare gli albumi avanzati e preparare questa ricetta facilissima pronta in 5 minuti alta e sofficissima. Procedimento

In una ciotola mescolare gli albumi con i 4 cucchiai di bicarbonato e montare a neve con l’aiuto delle fruste elettriche.

Successivamente, aggiungere la farina di riso, oppure la farina di tipo 00 e mescolare per qualche minuto. Poi, unire anche la scorza di limone grattugiata.

Amalgamare il composto con dei movimenti lenti fatti dal basso verso l’alto per evitare di far sgonfiare gli albumi. L’impasto sarà pronto in soli 5 minuti.

A questo punto, prendere una tortiera e rivestirla con un foglio di carta da forno.

Infine, infornare e far cuocere per 30 minuti alla temperatura di 180° C.

Una volta cotta, si consiglia di spolverare la torta con uno strato leggero di zucchero a velo.

3 idee di cucina da non perdere

Gli albumi si possono utilizzare per ricette dolci e salate. Serviranno 6 albumi per preparare questa semplicissima torta salata. Un successo assicurato in soli 30 minuti.

Per una torta al cioccolato sofficissima senza burro e senza latte pronta in 5 minuti, si consiglia anche questa ricetta molto amata dagli chef, consigliatissima.

Infine, senza uova, olio e burro, è questa la torta più amata dai bambini e bastano solo 5 minuti per preparala.