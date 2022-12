3 idee creative che pochi conoscono per dipingere e decorare i vasi di terracotta col fai da te

I vasi di terracotta sono preziosi contenitori per le piante. Per dargli il lustro che meritano, potremmo decidere di abbellirli con qualche semplice decorazione. Basteranno dei colori e qualche strumento del fai da te, e in poche mosse li renderemo decisamente originali. Ecco cosa ci serve e come procedere.

Quando si ha un po’ di tempo libero si possono sperimentare diversi hobby divertenti. Chi ha un giardino o un terrazzo potrebbe donargli un po’ più di vitalità e brio occupandosi dei vasi esposti. Questi, infatti, potrebbero in poco tempo diventare fantastiche opere creative, a cui noi personalmente avremo dato vita. Basterà qualche strumento tra quelli per il fai da te e il nostro spazio esterno diventerà un vero e proprio museo. Insomma, il posto migliore in cui esporre le piante più belle.

Quali colori si dovrebbero usare?

Con la giusta dose di ingegno e fantasia, possiamo trasformare i nostri vasi in creazioni spettacolari. Per mettere in pratica queste 3 idee creative che pochi conoscono, però, serviranno dei colori. Ma quali sarebbero i più adatti allo scopo?

Potremmo servirci nello specifico di tre colorazioni differenti: le prime sono le tempere. Queste sono utilissime per correggere qualche possibile errore nella decorazione. Trattandosi di colori ad acqua, andrebbero coperti alla fine con dello spray fissante.

Un’altra soluzione verso cui indirizzarsi sono gli acrilici, ideali per dare lucidità e brillantezza al colore. Infine, potremmo puntare sui colori per ceramica a freddo. Per realizzarli si devono cuocere a basse temperature, che si possono raggiungere anche col forno di casa. Sono un’opzione alquanto interessante in questo senso, anche se la quantità da utilizzare dipende da quanto il vaso in questione è poroso. Prima di stenderli, però, è meglio ricordarsi di pulire e lisciare per bene la superficie da decorare. Per farlo potremmo servirci di una spazzola per il bucato, in aggiunta alla carta vetrata a grana fine.

Rinnovare i vasi con 3 idee creative che pochi conoscono

La prima idea è proprio quella di abbellire i vasi di terracotta colorandoli; noi abbiamo scelto gli acrilici. Iniziamo dando una prima passata sulla superficie. Per lo scopo, aiutiamoci con dei pennelli a punta piatta. Decoriamo circa la metà del vaso a mano libera. Dopodiché procediamo con una seconda passata, per ottimizzare il risultato finale. Infine, utilizzando tonalità diverse, potremmo decidere di disegnare qualche simpatico motivo grafico. Sagome, paesaggi e immagini anche semplici sono ben accette per dare ulteriore fascino alla nostra creazione.

Carina è anche l’idea di donare al vaso un effetto mosaico. Basterà utilizzare dei cocci di oggetti, come piatti e vetri colorati. Iniziamo facendo uno schizzo su carta del risultato che vorremmo ottenere. Dopodiché attacchiamo i pezzi con della colla per piastrelle, seguendo il disegno. Passata qualche ora distribuiremo lo stucco e lo lasceremo asciugare.

Se volessimo arredare con eleganza, invece, potremmo semplicemente puntare su una corda colorata in juta o polipropilene. Facciamola passare attorno al vaso; nel frattempo distribuiamo della colla forte, per tenerla attaccata. Una volta asciutta potremo goderci il magnifico risultato ottenuto.