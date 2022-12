1.410 divise militari attendono altrettanti giovani diplomati da arruolare a tempo indeterminato

Lavorare a tempo indeterminato nelle FF.AA. o Corpi di Polizia dello Stato costituisce da sempre il sogno di migliaia di candidati. Al riguardo, la Gazzetta del 2 dicembre presenta un nuovo concorso, per titoli ed esami, per 1.410 allievi finanzieri, anno 2022. Vediamo quali sono i requisiti di partecipazione e i termini di candidatura previsti dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il reclutamento è articolato tra contingente ordinario e contingente di mare. Per il primo contingente sono previsti 1.170 posti così ripartiti:

693 posti riservati ai volontari in ferma breve prefissata delle FF.AA.;

delle FF.AA.; 477 destinati agli altri cittadini, di cui 297 non specializzati e 180 da avviare alla specializzazione A.T.P.I.

Quali sono i posti messi a concorso presso la Guardia di Finanza?

Per il contingente di mare abbiamo 240 posti, di cui n. 168 riservati ai volontari in ferma breve prefissata FF.AA. e 72 agli altri cittadini. Tutti gli arruolati del contingente (posti riservati e non) saranno suddivisi per il conseguimento di alcune specializzazioni (Nocchiere, Motorista navale, Operatore di sistema).

Nel complesso, quindi, 1.410 divise militari attendono altrettanti giovani diplomati da arruolare. Inoltre, sono previste riserve di posti in favore dei candidati con attestato di bilinguismo. Per tutti, infine, è consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti come dettagliati al bando.

Requisiti di ammissione alle selezioni

Il capitolo più ricco di dettagli e particolari è quello legato ai requisiti di ammissione alle selezioni. In sintesi occorre avere la maggiore età e non aver compiuto il 26° anno per chi concorre ai posti riservati, il 24° anno di età negli altri casi.

Godano dei diritti civili e politici e non si trovino in situazioni incompatibili con lo stato giuridico di finanziere. Molto più in generale i candidati non devono avere problemi attuali e/o pregressi con la Giustizia. Oppure siano stati dimessi, per motivi disciplinari o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da un precedente arruolamento militare.

Parimenti non devono risultare destituiti, allontanati, licenziati, etc. da un precedente impiego pubblico o da un precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia. Requisiti specifici vigono infine per i volontari in ferma prefissata FF.AA.

Quanto al titolo di studio, si richiede il diploma di istruzione secondaria di II grado. Ai volontari militari in servizio al 31/12/2020 o congedati entro tale date si richiede, se concorrono per i posti riservati a loro, il diploma di istruzione secondaria di I grado.

Le istanze vanno inviate solo online mediante la procedura telematica disponibile sul portale istituzionale della GdF. È sufficiente seguire le istruzioni del sistema automatizzato più le indicazioni all’interno del bando. I termini di invio sono per il 2 gennaio, stesso giorno per candidarsi al bando della Provincia di Mantova.

Il bando prevede che il concorso si snodi attraverso questo iter:

prova scritta di preselezione , ossia un questionario di 90 domande a risposta multipla di cultura generale (la banca non verrà pubblicata);

, ossia un questionario di 90 domande a risposta multipla di cultura generale (la banca non verrà pubblicata); prove di efficienza fisica ;

; accertamento dell’ idoneità psico-fisica ;

; accertamento dell’ idoneità attitudinale ;

; accertamento dell’idoneità al servizio A.T.P.I. per chi si candida ai relativi posti;

valutazione dei titoli.

In chiusura, data la mole dei dettagli invitiamo il Lettore interessato a consultare il bando.