3 idee fantastiche da copiare per dipingere i sassi e creare lavoretti fai da te originali

Il fai da te è un hobby che ci permette di sperimentare ogni volta nuove creazioni. La sua originalità sta nel poter dare estro alla creatività di ognuno di noi, estrapolando idee geniali e davvero carine. Anche gli oggetti più impensabili, come le grucce della lavanderia, possono diventare utilissimi se usati con consapevolezza. E così un altro elemento che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, ma a cui facciamo poco caso.

Parliamo dei sassi, la base per opere creative perfette per la casa. Proprio con essi realizzeremo 3 idee fantastiche da copiare subito, che daranno un pizzico di vivacità in più all’ambiente.

Come colorarli con i giusti strumenti di lavoro

I sassi che raccogliamo in giro possono diventare preziosi oggetti di design. I migliori sono quelli che si trovano nei pressi dei fiumi o vicino al mare. Ma anche i sassi per gli acquari potrebbero portare avanti con successo la nostra causa. Una volta recuperati, dovremo procurarci gli altri strumenti indispensabili per lavorare.

Partiamo dai colori: consigliamo quelli acrilici, forse i migliori allo scopo. Questo perché hanno una resa ottimale e non c’è il rischio che si rovinino col passare del tempo. Tuttavia, nel caso volessimo coinvolgere i più piccoli, sarebbe meglio indirizzarsi verso i colori a tempera con acqua. Infine, il resto dell’occorrente si comporrà di qualche pennello con la punta fine e una tovaglietta per non macchiare.

3 idee fantastiche da copiare perfette anche per i meno esperti

Dipingere i sassi davanti al fuoco del camino, magari che abbiamo appena rivestito, è un hobby piacevole e rilassante. Ciò che ne uscirà potrebbe essere un comodo fermacarte, un particolare soprammobile o un elemento in più all’interno di un vaso. La prima idea è semplicissima e perfetta per i piccini. Si tratta di dar vita a un simpaticissimo pinguino.

Per farlo dovremo innanzitutto dipingere l’intera superficie del sasso scelto con della vernice bianca. Dopodiché si prosegue colorando il retro e i bordi di nero. Non dimentichiamoci nemmeno di dare forma alle “alette” del nostro pinguino. Come ultimo tocco, dovremo servirci di colori diversi per realizzare gli occhietti, le guance, becco e zampe dell’animale. Ed ecco che avremo creato in un batter d’occhio un simpatico uccellino da esporre dove preferiamo.

Un paesaggio suggestivo

Un po’ più articolata, ma decisamente fattibile, è l’idea di un paesaggio variopinto. Iniziamo colorando un cartoncino rotondo completamente d’azzurro. Proseguiamo dipingendo su alcuni sassolini il tetto, le pareti e le finestre delle nostre casette. I restanti li coloreremo di verde chiaro e scuro, poiché saranno la vegetazione circostante. Per finire incolliamo i sassolini alla base e nel mezzo del cartoncino, cosicché avremo realizzato il nostro piccolo paesaggio speciale.

Bellissimi segnaposto personalizzati

L’ultima idea è un vero e proprio inno alla semplicità. Dovremo solamente pitturare i sassi a nostra disposizione di colori diversi e scrivervi a pennarello i nomi dei convitati. Cosicché ognuno di loro avrà il proprio segnaposto personalizzato e saprà dove accomodarsi a tavola.