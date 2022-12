Come indossare gli anfibi a 50 anni ed essere un’indiscussa icona di stile senza soffrire il freddo

Quando le temperature si aggirano attorno ai 10 gradi o al di sotto bisogna vestirsi in modo caldo senza rinunciare alla moda. Le scarpe di tendenza della stagione indubbiamente sono gli anfibi, possono essere eleganti e adatti anche alle donne più mature. Il segreto sta tutto nel saperli abbinare, quindi vediamo i consigli di stile da segnare per creare degli outfit da passerella.

Gli anfibi sono stivali comodi e riescono a proteggere i piedi anche quando fa freddo, piove o nevica. In più, avendo la suola carrarmata, rientrano tra le scarpe che slanciano e regalano qualche centimetro.

Tonalità must da scegliere indubbiamente rimane il nero, ma anche il marrone, ad esempio il testa di moro o il tortora. Si potranno acquistare anche di colore bianco o più vivace, ma sarebbero più difficili da combinare in look sofisticati e maturi a differenza di quelli neutri.

Come indossare gli anfibi a 50 anni in modo impeccabile

Gli anfibi si adattano ad outfit lavorativi e quotidiani nonché a quelli per le uscite serali. Infatti con i giusti capi passano dall’essere scarpa sportiva al diventare una calzatura chic.

Negli ultimi tempi sicuramente avremo notato gli abiti in jacquard che si confermano un capo trendy della stagione. Possono avere una lunghezza al ginocchio o arrivare ai polpacci, magari anche con qualche spacco laterale. In entrambi i casi gli anfibi vi si sposeranno alla perfezione. Converrà indossare dei collant velati da 40 denari che sono semicoprenti. Dunque più caldi di quelli ultrasottili, ma non eccessivamente pesanti.

Sempre per quanto concerne la combinazione abiti e anfibi, anche sotto a un tubino attillato in jersey faranno una gran bella figura. Nel caso di look total black, sarà bene spezzare con un cardigan di un altro colore. Ad esempio un bel magenta, considerato il colore più “in” di quest’anno.

Non solo con abiti, ecco come abbinarli con gonne e pantaloni

Anfibi e jeans sono un’accoppiata vincente sempre e a qualunque età. Al di sopra si potrà indossare una camicia bianca e un bel maglione tricot, magari intrecciato o con altre lavorazioni di pregio.

Altri pantaloni da indossare con gli anfibi sono i pantaloni neri attillati in velluto o a palazzo in maglina. In questo caso varranno le medesime regole valide per i jeans: quando il pantalone ha le gambe strette si devono infilare dentro gli stivali, altrimenti no.

Inoltre una vera chicca di gusto è vestirsi con anfibi e pantaloni cropped. Vi ricadono leggermente al di sopra creando movimento e lasciando intravedere una striscia di pelle. Per completare il look non potrà mancare un lungo cappotto di lana dritto, il classico e signorile Chesterfield. Per stare ancora più calde, combiniamovi al di sopra una delle sciarpe in voga.

Invece del maglione di lana, altrettanto chic è il lupetto nero a collo alto abbinato a una giacca in tweed dalla fantasia tartan o a spiga. Associata magari a una gonna midi coordinata. D’effetto anche abbinarvi una gonna lunga e leggera di tulle e non, che giochi per contrasto con gli anfibi. Sarà tanto più riuscito il look se farà scorgere gli stivali grazie ad altezze diversificate anteriormente o lateralmente.

Dunque ecco come indossare gli anfibi a 50 anni e sembrare uscite da una rivista di moda patinata.