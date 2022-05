Pirati dei Caraibi è uno dei film più amati della Disney. Soprattutto per un personaggio particolare e divertente: Capitan Jack Sparrow. Il buffo pirata è interpretato da una delle star di cui si parla di più in questi giorni, ovvero Johnny Depp. Infatti, la causa contro l’ex-moglie Amber Heard ha portato diversi fan dell’attore a riguardare i suoi film. Film diversi dal franchise dedicato alle avventure piratesche di Depp, poiché non sarà presente nel prossimo sequel.

Ci sono, infatti, moltissimi film disponibili sia su Netflix che su Prime che vedono Johnny Depp come protagonista o con un ruolo importante. Famoso per aver scelto di partecipare a film piuttosto bizzarri, l’attore ha una filmografia invidiabile.

Quindi non solo Pirati dei Caraibi, ma anche questi 3 film poco conosciuti possono essere la scelta perfetta per una serata in compagnia.

3 film di avventura poco conosciuti da guardare con gli amici su Netflix e Amazon Prime e che potrebbero lasciare con il fiato sospeso

Il primo film vede non solo Depp tra i protagonisti ma anche un giovanissimo Leonardo di Caprio. Buon compleanno Mr. Grape è la drammatica storia tratta dall’omonimo romanzo di Peter Hedges. Il film racconta di Gilbert Grape, un ragazzo che vive in un piccolo paese di campagna. La sua preoccupazione principale è la salute di sua madre. A causa della grave obesità la donna non può nemmeno lasciare la casa. La seconda problematiche che il protagonista deve affrontare è Arnie, il fratello con ridotte facoltà mentali. La sua vita cambia radicalmente dopo l’arrivo di Becky, una ragazza dallo spirito libero.

Un film profondo che mette alla luce problematiche sociali e familiari, davvero interessante.

Fra i 3 film di avventura poco conosciuti da guardare con gli amici su Netlix e Amazon Prime, c’è anche Dark Shadows. Ambientato nel 1700 nel Maine, la storia è incentrata su Barnabas Collins. Il dongiovanni segna la propria fine quando spezza il cuore della strega Angelique, che lo trasforma in vampiro e lo sotterra. Duecento anni dopo, Barnabas riesce a fuggire trovandosi nella Collinsport degli anni settanta. Diretto da Tim Burton, il film è basato sulla soap opera omonima, rilasciata negli anni sessanta. Un misto tra comicità e horror che saprà divertire.

Infine l’ultimo film che consigliamo è Secret Window, basato sull’omonimo racconto di Stephen King. Lo scrittore Mort Rainey si sposta in una remota casa in campagna per cercare solitudine. Infatti, è nel bel mezzo di un brutto divorzio con la moglie. Mort viene, però, trovato da John Shooter che dichiara di essere stato plagiato dallo scrittore. Nonostante Rainey cerchi di ignorarlo, Shooter diventa sempre più malvagio nella sua vendetta. Un horror psicologico decisamente interessante per gli amanti del genere. Tre film appassionanti che vedono tutto il talento di Johnny Depp come attore.

