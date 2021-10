Il ponte dei morti è oramai alle porte e se vogliamo trascorrere una serata a tema noi consigliamo di immergerci in una piacevole lettura. Per questo oggi illustriamo tre imperdibili libri per passare la notte di Halloween assorbiti da un’appassionante storia dell’orrore. Spazieremo infatti dai tomi più noti fino ad arrivare ad un autore contemporaneo. Andiamo quindi insieme alla scoperta dei meravigliosi classici della letteratura mondiale.

Tre imperdibili libri per passare la notte di Halloween assorbiti da un’appassionante storia dell’orrore

Sicuramente un grande classico che molti di noi potrebbero avere già letto. Stiamo parlando di “Dracula”, il capolavoro dell’irlandese Bram Stoker. In questo romanzo gotico il giovane Jonathan Harker si ricercano in Transilvania per visitare l’omonimo conte, ma rimane intrappolato nel suo castello dove fa una terribile scoperta. Se si volesse optare invece per qualcosa di simile, ma di meno cruento consigliamo la lettura di “Carmilla” di Lafanu. In questo caso protagonista è un vampiro femminile che intreccia una relazione con una sua amica, portandola quasi alla pazzia nel momento in cui scopre la verità.

Se invece si prediligono delle ambientazioni più realistiche consigliamo la lettura di Shirley Jackson con il suo “L’incubo di Hill House”. Questo si concentra su una casa infestata, ma è anche metafora della condizione di isolamento mentale e psicologico della scrittrice, casalinga di inizio Novecento. Infatti tutti gli avvenimenti sono costruiti in modo da non incutere un vero e proprio terrore, ma da evocare nel lettore una sottile aura di inquietudine.

L’ultimo dei nostri tre consigli

Se invece si desiderasse leggere qualcosa di un autore ancora in vita, suggeriamo di optare per Stephen King. Il maestro dell’orrore infatti ha all’attivo una sterminata bibliografia. La sua opera più famosa è sicuramente “It” che ha ispirato molte trasposizioni cinematografiche. In questa narrazione il clown Pennywise è un’entità sovrannaturale che attira i più piccoli della città per poi divorarli. A tentare di fermarlo sarà proprio un gruppo di bambini.

Se però è la prima volta che ci approcciamo a un libro di King, consigliamo magari di partire con un titolo meno voluminoso. L’ideale potrebbe essere “Pet Sematery”, in cui viene analizzata la tematica della perdita dei propri cari. Una famiglia infatti dalla grande città sceglie di trasferirsi in un isolato paesino di periferia. In questo contesto vengono a contatto con un antico cimitero di origine atzeca dotato di poteri paranormali.

