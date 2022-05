Chi ha figli sa bene la difficoltà di trovare dei film da guardare con tutta la famiglia. Soprattutto quando si ha bambini piccoli, ci si trova a scegliere un bel lungometraggio Disney. Una volta tutti i film di animazione della multinazionale statunitense erano disponibili su Netflix. Purtroppo, però, Disney ha ora la propria piattaforma streaming e sta rimuovendo tutti i suoi cartoni animati da Netflix.

Non c’è bisogno di avere un altro abbonamento per vedere meravigliosi film adatti ai bambini.

Non solo Disney come film per bambini, ma anche questi 3 film di animazione giapponese disponibili su Netflix adatti a grandi e piccoli per una serata in famiglia

Su Netflix, infatti, sono disponibili i coinvolgenti film dello Studio Ghibli. Lo studio di animazione giapponese è popolare per i film mirati specialmente ai bambini. Qui ne riportiamo tre, quelli più adatti a bambini di tutte le età.

Il primo è lo storico Il mio vicino Totoro, ambientato nelle campagne giapponesi degli anni cinquanta. Due sorelle si sono appena trasferite con il padre per avvicinarsi alla madre ricoverata. Lì iniziano ad incontrare spiriti e creature visibili solo ai bambini. Esplorando i dintorni, scoprono il guardiano della foresta, Totoro. La creatura pittoresca aiuterà le due bambine nelle loro difficoltà. Questo film è particolarmente adatto ai bambini piccoli per la mancanza di dialoghi complessi e lunghi.

Il secondo film è Ponyo sulla scogliera, che racconta la storia del piccolo Sosuke e del suo incontro con una creatura marina che chiama Ponyo. Il bambino decide di tenerla con sé e prendersene cura. Purtroppo, però, la pesciolina viene riportata negli abissi dal padre stregone. Ponyo, però, vuole vivere come una bambina e fugge. Nella sua fuga, rovescia una pozione del padre che metterà in pericolo il villaggio. Anche questo film è dotato di un linguaggio semplice e un’animazione davvero meravigliosa.

Un ultimo consiglio con questo film vincitore dell’Oscar

Infine, l’ultimo film consigliato è La città incantata, vincitore di un Oscar nel 2003. La storia è incentrata sulla piccola Chihiro, rimasta intrappolata nel mondo degli spiriti con i propri genitori, trasformati in maiali. Qui Chihiro incontra Haku che la aiuterà a trovare un modo per tornare indietro. Avranno però un grande nemico, ovvero la strega Sen da Yubaba. Un viaggio tra le affascinanti creature del folklore giapponese e le ambientazioni caratteristiche.

Hayao Miyazaki, il più importante regista dello Studio, si focalizza molto sul messaggio alle nuove generazioni. Infatti la maggior parte dei film vedono bambini coraggiosi, natura e dettagli che solo i più piccoli possono notare. Non solo Disney come film per bambini, ma anche animazioni alternative che possono ispirare e divertire.

