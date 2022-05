La gente, per fortuna, ama gli animali. Tanto da ospitarli anche a casa, trasformandoli in veri e propri componenti della famiglia. Li coccoliamo, li curiamo con amore e loro ci ripagano con fedeltà.

Non tutti, però, sono i benvenuti nelle mura domestiche. Ce ne sono alcuni, infatti, che entrano in casa senza invito, creandoci non pochi problemi. Ad esempio, con la bella stagione, ecco le prime mosche iniziano a ronzare nelle nostre stanze. Spesso, durante la notte, disturbandoci il sonno. Per non parlare delle prime zanzare che, incredibile, stanno già “minacciandoci” di notte.

Ecco cosa dovremmo fare per tenere gli ospiti indesiderati fuori da casa nostra

Non solo mosche e zanzare, ma ci sono ospiti che, ancora di più, fanno paura a tante persone. I ragni, infatti, rispetto a mosche e zanzare, incutono terrore. Del resto, l’aracnofobia può raggiungere anche livelli di orrore, con attacchi di panico e reazioni spropositate.

Di tanto in tanto, ci capita di veder camminare, sui muri, o pavimenti, dei ragnetti. Da non confondersi con i cosiddetti ragnetti rossi che, in realtà, sono degli acari, dal colore, appunto, rosso intenso. In genere sono grandi pochi millimetri, ma si muovono in gruppo e sono una vera seccatura per chi se li ritrova in casa. Fondamentalmente sono innocui. Anzi, si nutrono di larve di insetti che potrebbero danneggiare le nostre piante, oltre che di residui di escrementi dei volatili. Però, vederli, ci porta, magari, a schiacciarli, con il rischio di macchiare pavimenti e mobili.

Non solo mosche e zanzare, per allontanare i ragni da casa basta seguire questi 5 semplici rimedi che ci suggeriscono cosa fare per scacciarli

Discorso diverso per i ragni veri e propri. Di solito, entrano da noi perché sono alla ricerca di caldo, di tepore, ma anche di riparo. Di trovare un luogo, in pratica, dove tessere la propria tela. In realtà, nutrendosi di insetti, potrebbero essere un bene.

Se, comunque, non li sopportiamo, dovremmo, con l’aspirapolvere, eliminare non solo le ragnatele, ma anche le eventuali uova deposte. Dovremmo anche vigilare che dalle zanzariere non si siano formati dei buchi che permettono il loro ingresso.

In ogni caso, esistono dei metodi naturali che potrebbero tenerli lontani. Come la frutta a guscio. In pratica, dove abbiamo trovato la loro presenza, dovremmo mettere castagne e noci a pezzetti. Il loro odore li farà indietreggiare.

L’aceto, sempre versatile, è altrettanto utile. Basterà versare in alcuni recipienti, un po’ di aceto bianco per scoraggiare i ragni più caparbi.

La farina fossile è altrettanto preziosa. Basterà metterne un po’ lungo le fessure per formare una barriera efficace. Così come l’olio essenziale di menta piperita. Anche in questo caso, bisognerà mettere dei batuffoli imbevuti negli angoli, a protezione della nostra casa. Infine, il nostro gatto domestico è un predatore amante dei ragni. Difficile che, con un micio, i ragni tentino la sorte.

