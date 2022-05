Ci siamo: Infratel, la società gestita dal Ministero per lo Sviluppo Economico, ha annunciato l’arrivo di diverse agevolazioni per i nuclei familiari italiani. Lo scopo del Governo è quello di portare in ogni casa una connessione internet ultra veloce. L’ISEE non sarà un requisito per poter accedere a tale Bonus, che consentirà di attivare servizi di connessione internet ad almeno 30mbps. Un grande salto di qualità a livello tecnologico, per consentire a quanti più soggetti possibile di attivare servizi digitali come PEC, SPID e archiviazioni Cloud. La società ha spiegato che il primo passo del programma sarà raccogliere opinioni e richieste dei soggetti interessati.

Per farlo, verrà attivato un apposito servizio sul loro sito web dedicato. Sarà possibile inviare tali osservazioni fino al 31 maggio 2022. Questa fase servirà anche per capire quali sono le famiglie più disagiate e meno “connesse”, a cui la misura potrà essere rivolta in maniera più incisiva. Poi, il programma sarà presentato alla Commissione europea. Infine, il MISE provvederà a disciplinarlo con un apposito decreto. L’idea è quella di offrire alle famiglie un voucher del valore di 300 euro per attivare, come detto prima, servizi di navigazione internet ad almeno 30 mbps di download. Come già spiegato, bisognerà aspettare dopo il 31 maggio. Non importa quale sarà la tecnologia utilizzata: ciò vuol dire che si potrà attivare la fibra, il satellitare o anche la connessione mobile 5G. L’importante è che venga rispettata la velocità minima richiesta.

Dopo il 31 maggio 300 euro di Bonus senza limiti ISEE per le famiglie che presenteranno questa domanda

Secondo i calcoli effettuati da Infratel e basati su una media dei prezzi del mercato, l’importo di 300 euro sarebbe pari a circa il 50 per cento della spesa necessaria per l’attivazione di questo tipo di servizi. Si parla di connettività detta Next Generation Acces o NGA: quella, in pratica, a fibra ottica, che garantisce una connessione ultra veloce. Il periodo di attivazione considerato è fino a 24 mesi. L’importo verrà erogato sotto forma di voucher, come sconto sul prezzo di attivazione. Potrebbe anche andare a sgravare direttamente sui canoni per l’erogazione del servizio. Il grande vantaggio è che potranno beneficiare della misura le famiglie italiane ancora sprovviste di una connessione veloce. Ebbene si, non c’è alcun limite di ISEE. Sarà possibile ricevere solo un beneficio per nucleo familiare. Non ci sono obblighi previsti nel caso si voglia cambiare operatore, per passare a una connessione più veloce a condizioni differenti.

