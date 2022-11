3 favolosi capi invernali per proteggersi dal freddo e slanciare il fisico anche dopo i 50 e 60 anni

Al via la stagione dei cappotti e dei soprabiti per ripararsi dalle temperature in continuo calo. Come ogni anno, la moda offre anche per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023 una vasta gamma di materiali e fantasie tra cui scegliere. Dai classici cappotti legati in vita, alle mantelle oversize, fino ai bomberini super corti e voluminosi. Le tendenze di questa stagione, però, vanno in aiuto a tutte quelle donne che intendono valorizzare i punti di forza della propria fisicità e “correggere” otticamente le proporzioni del corpo.

Come vestirsi bene a 50 e 60 anni?

La verità è che non esiste un vero catalogo dei capi must have per le donne mature. Oggigiorno, le signore che hanno superato la soglia dei 50 anni non devono necessariamente modificare il proprio stile a causa dell’età anagrafica. Qualche piccolo accorgimento, però, potrà valorizzare ancora meglio la silhouette, in base al fisico e alle esigenze. Per rafforzare il proprio essere e migliorare l’autostima, talvolta, anche l’abbigliamento, il trucco e il cosiddetto “parrucco” possono aiutare.

Niente paura se non si conosce bene l’argomento, perché specialisti ed esperti del settore propongono, anno dopo anno, delle soluzioni che accontentano i gusti delle giovanissime ma anche quelli delle donne più adulte in poche mosse. È il caso del taglio di capelli che sta spopolando nell’ultimo periodo, oppure del prodotto di make up che tutte vogliono perché promette labbra idratate e rimpolpate in meno di un minuto. Per quanto riguarda l’abbigliamento, oggi, in particolare parleremo di 3 favolosi capi invernali per proteggersi dal freddo dei prossimi mesi, ma anche per sentirsi sempre impeccabili ad ogni occasione.

Non solo nero, ecco l’alternativa al cappotto scuro tanto amato dalle donne

Come ogni anno, torna l’appuntamento fisso con l’iconico cappotto. Impossibile rinunciarci! Sta bene praticamente a tutte e a qualunque età. Tuttavia, ad ogni stagione si reinventa, creando nuovi trend a cui è difficile resistere, soprattutto se il desiderio è quello di vestirsi bene, sentirsi comode e non rinunciare allo stile. Il nero non passa mai di moda, lo sappiamo, eppure possiamo alternarlo con alcuni trend in forte crescita. Mai sentito parlare di fantasie check? Un gioco di linee verticali e orizzontali che si incontrano creando una simmetria di quadri e rombi. Una fantasia dal sapore british che non è certo una novità, tuttavia, quest’anno pare spopolare più che negli anni scorsi.

Vediamo, ora, 3 favolosi capi invernali su cui puntare per apparire bellissime anche sotto la tempesta

Il segreto per creare un look ricercato e che possa allungare otticamente la figura è optare per cappotti dalle lunghezze maxi. A titolo di esempio, segnaliamo quelli slim fit dal tessuto misto lana e modello diritto, lungo e struttura pesante di Mango (attualmente a 179,99 euro).

Chi ha le spalle minute dovrebbe puntare, poi, su modelli più strutturati e con spalline. Per sembrare anche più magra e proporzionata, bisognerà creare un focus sul punto vita. Per l’inverno 2023 molto di moda saranno i cappotti con abbottonature doppiopetto o cinture in pendant. Attualmente su Shein si trovano moltissimi modelli a partire dai 24 euro.

Infine, per un look più ricercato, si consiglia di puntare sul cappotto di pelliccia sintetica. Un vero tocco di classe per trasformare anche l’outfit più economico in uno più costoso e di lusso (ovviamente, il materiale dev’essere di buona qualità, seppur sintetico). A titolo di esempio, segnaliamo il cappotto lungo con collo a revers, maniche lunghe e tasche anteriori di Zara (ad oggi, con il costo di 149,00 euro).