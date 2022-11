Tutti parlano del taglio di capelli che spopola tra le VIP, è sensuale e facile da gestire

Siamo sincere! Questo è il periodo dei capelli sfibrati, delle chiome senza forma e di quella ricrescita che tardiamo a coprire per pigrizia o per mancanza di tempo. L’autunno incalza e le chiome fluenti e luminose dell’estate hanno lasciato spazio a capelli sfibrati, spenti e senza forma. La verità è che le sfumature brillanti dei capelli asciugati sotto il sole della bella stagione sono, ormai, solo un lontano ricordo. Con l’arrivo dei primi freddi, piogge e umidità non aiutano la messa in piega. Per l’occasione è opportuno far tesoro di alcuni veloci stratagemmi per evitare una chioma arruffata, a causa delle intemperie di stagione.

Una nuova acconciatura è quello che ci vuole per migliorare il buon umore e accrescere l’autostima. Lo hanno fatto anche tante stelle del piccolo e grande schermo, che hanno dato il via alla gara per l’acconciatura autunnale più bella. Sul podio delle più apprezzate per il suo cambio look, Ambra Angiolini (l’attrice, nata sotto la buona sorte del programma “Non è la Rai”, oggi veste i panni di giudice del talent X Factor edizione 2022).

Nell’ultimo periodo si è parlato di lei, e non solo dei suoi progetti lavorativi. Prima, c’è stata la separazione dall’ex compagno, allenatore di calcio, Massimiliano Allegri. Poi l’accusa pubblica di Silvia Slitti (nota wedding planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini) che le ha puntato il dito, sostenendo di aver occupato abusivamente la sua abitazione di Milano. Insomma, per Ambra Angiolini gli ultimi anni sembrano essere stati piuttosto burrascosi, ma con un nuovo taglio sbarazzino, romantico e intrigante allo stesso tempo è tornata alla ribalta più bella che mai. Dopo di lei, altre show girl hanno tentato di replicare il look. Per questo motivo, tutti parlano del taglio di capelli di Ambra e sono in molte a richiederlo ai parrucchieri.

Un taglio medio lungo che sta bene a tutte le donne

In realtà, il taglio di capelli della Angiolini non è stata una vera novità, eppure è balzato subito nelle classifiche dei tagli più amati del momento. Il taglio di capelli di cui parliamo è il “clavicut hair”, ovvero un taglio pari di media lunghezza, abbinato ad una frangia a tendina. Il segreto del successo? L’effetto ondulato e naturale che attribuisce a tutta la capigliatura un mood più attraente, a tratti misterioso e addirittura ammaliatore. Un trend del periodo che si adatta bene a molte conformazioni del viso.

Tutti parlano del taglio di capelli che sta spopolando, un vero trend da provare senza timori

Le onde delicate regalano un leggero volume che non stona con forme del viso più tondeggianti o spigolose. La frangia, poi, nasconde strategicamente le rughe della fronte e per questo è indicato anche per le donne più mature. Inoltre, la lunghezza (non eccessivamente lunga, ma neanche cortissima) permette di raccogliere i capelli in una comoda coda, in qualsiasi momento. I capelli, infatti, dovrebbero sfiorare le clavicole e non serve passare ore a metterli in piega. Per ricreare l’effetto wavy, ovvero quell’ondulato naturale, si consiglia di intrecciare i capelli di sera e di scioglierli il giorno dopo. Una spazzolata alla frangia e via, si è già pronti per uscire. Infine, ricordiamo che per avere capelli più belli e setosi, senza perdere troppo tempo, esistono dei trucchetti formidabili che agiscono di notte e ci faranno recuperare minuti preziosi e sfoggiare una chioma semplicemente favolosa.