Labbra carnose effetto filler, spopola l’ultima tendenza che ingrandisce e idrata senza punturine

Mai più labbra secche e striminzite! Le nuove tendenze beauty si focalizzano sul volume ma anche su una maggiore idratazione. Dopo le sensualissime labbra “rosso dark” sfoggiate dalla cantante Elodie, a spopolare nelle ultime settimane è un’altra tendenza che sta impazzando sui social. Stiamo parlando dei lip oil, praticamente i prodotti del momento.

Per avere labbra carnose effetto filler, ormai da quasi un anno, sono diventati popolarissimi (soprattutto su Tik Tok) i lip plumper. Ideali per chi ha le labbra piccole e sottili. In buona sostanza i lip plumper sfruttano i loro componenti leggermente “irritanti”, come ad esempio il peperoncino, per stimolare temporaneamente la vasodilatazione della mucosa delle labbra. In buona sostanza, è un gloss speciale che fa scaturire una naturale reazione delle labbra che rimpolpa e volumizza. Inoltre, il lip plumper può essere utilizzato come semplice gloss, trasparente e lucido, ma può anche costituire la base per l’applicazione di un bel rossetto. L’effetto è davvero sorprendente, tuttavia quel pizzicorio iniziale può infastidire. Per questo motivo, le esperte di make up hanno subito scovato un’altra favolosa soluzione. Il lip oil, appunto. Scopriamone di più.

Un olio per labbra carnose effetto filler in meno di 2 minuti

Idrata, nutre ed elimina immediatamente pellicine e rughette, il lip oil sta collezionando sempre più consensi da parte delle giovanissime internaute ma anche dalle donne più mature. Il motivo è semplice. Il lip oil idrata ma non appiccica come i gloss tradizionali. Si differenzia dal balsamo labbra (che ha la stessa funzione idratante) sia per la formula che per la durata.

Cosa contengono i lip oil?

Ogni prodotto avrà una formula specifica, tuttavia, in linea generica possiamo dire che i lip oil contengono un mix di oli vegetali, estratti di frutta e in alcuni casi anche pigmenti leggeri che ci permettono non solo di nutrire le labbra ma anche di colorarle, come un vero e proprio rossetto.

Perché questo prodotto sta spopolando?

Un prodotto che “va virale” sui social diventa, oggigiorno, un prodotto che ha più probabilità di essere acquistato, provato e recensito. Gli ingredienti naturali presenti nel lip oil che lavorano per rimpolpare e ammorbidire le labbra, hanno fatto di questo prodotto il suo punto di forza. Inoltre, se applicato con regolarità sembrerebbe giovare a tutta la zona delle labbra, riducendo anche il cosiddetto fenomeno del “codice a barre”, quelle antiestetiche rughettine d’espressione che si formano vicino alle labbra.

3 lip oil che si trovano attualmente in commercio

A titolo esclusivamente di esempio, di seguito mostreremo 3 lip oil in vendita online o nei supermercati.

La prima proposta è il Lip oil – Olio Labbra a Base di Burro di Karité di Wycon (attualmente al prezzo di 5 euro).

La seconda proposta è l’Astra Juicy Lip oil – Pure Beauty di Astra (attualmente in vendita a 5,20 euro).

Infine, il terzo lip oil è il Fenty Skin, Cherry Treat Olio labbra. Da Sephora con un prezzo di 22 euro.

