Si dice che la miglior amica di una donna è la sua borsa. Pratica e indispensabile, la borsa resta davvero uno degli accessori a cui non si può più rinunciare.

D’altronde, lo cantava anche Noemi sul palco di Sanremo nel 2016: “la borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro”.

Difficile fare a meno di questo straordinario contenitore portatile. Ed anche per questo autunno 2021, la borsa si riconferma uno dei grandi cavalli di battaglia dello star system. In queste settimane, le fashion blogger più famose si sfidano a suon di like sfoggiando con fierezza le ultime tendenze.

Un look non è completo se non viene accessoriato con la sua borsa. Dunque, ecco 3 fantastiche borse da avere subito per far sembrare di lusso anche il look più economico.

Le chiamano handbag e si sono guadagnate una fama mondiale in poco tempo. Ovviamente, le grandi firme ne hanno prodotte di bellissime ma non serve per forza spendere una fortuna per arricchire l’outfit in modo raffinato e glamour.

Difatti, sono tanti anche i modelli economici che si trovano in commercio. Basta solamente capire quali caratteristiche deve avere la borsa più trendy di sempre.

La borsa a mano è apprezzatissima dalle donne per la sua versatilità. Difatti, non esiste un modello più adattabile ai diversi dress code della vita quotidiana. Leggermente più scomoda della famosa tracolla, la borsa a mano, però, è un vero must che trasforma immediatamente un look economico in un outfit bon ton.

Per quest’autunno-inverno si può spaziare con i colori e le forme. Tra le più gettonate troviamo i materiali in stile cocoon dai colori più neutri che si alternano a tinte metalliche.

Altro modello da non sottovalutare è quello in velluto e a costine. Non mancano, poi, quelle con gli inserti in pelliccia o in eco pelliccia.

Infine, anche l’ecopelle è tra i materiali più amati per questa tipologia di borsa. Il manico dovrà essere rigorosamente rigido e di dimensioni discrete.