Un problema fisico che colpisce moltissime persone sono gli accumuli di grasso ostinato. Possiamo ingrassare, dimagrire, fare attività fisica oppure no, eppure quei fastidiosi cuscinetti di grasso sembrano non sparire mai.

Per grasso ostinato si intendono quegli accumuli di grasso solitamente situati nelle cosce e sulla pancia che non riusciamo a intaccare, né con la dieta, né con l’attività fisica.

In realtà, se conosciamo le giuste tecniche, potremo liberarci anche di quegli orribili accumuli di grasso, basta sapere come. Oggi vedremo qual è l’unico metodo efficace per rimuovere il grasso ostinato di cui non riusciamo a liberarci.

Semplici soluzioni per un problema che pare impossibile da risolvere

Se decidiamo di dimagrire e riduciamo semplicemente l’apporto calorico, potremmo non ottenere risultati piacevoli. Rischieremmo di ridurre la massa magra assieme a quella grassa, ritrovandoci più magri e leggeri, ma anche più deboli e senza tono muscolare. Per un dimagrimento e una tonificazione mirata, occorre sempre rivolgersi ad esperti e seguire una dieta ed un allenamento equilibrati.

Se vogliamo liberarci del grasso ostinato non esistono scorciatoie e esercizi mirati, pomate miracolose e integratori sono del tutto inutili. L’unico metodo efficace comporta duro lavoro e molta pazienza. Così come abbiamo accumulato grasso durante molti anni, anche la sua eliminazione potrebbe necessitare di molto tempo.

È questo l’unico metodo efficace per rimuovere il grasso ostinato di cui non riusciamo a liberarci

La cattiva notizia è che è impossibile, purtroppo, perdere peso in maniera localizzata, ma quella buona è che è possibile evitare di accumulare il grasso nei luoghi critici. Per farlo, dovremo innanzitutto bruciare le riserve di grasso e iniziare a perdere peso con una dieta ipocalorica e un’attività fisica moderata.

Quando inizieremo a vedere i risultati, significa che abbiamo intaccato le riserve di grasso. Molto probabilmente, avremo perso grasso in tutti i punti, tranne in quelli del grasso ostinato. Una volta che abbiamo compreso quali sono i luoghi in cui tendiamo a mantenere i cuscinetti di grasso, sapremo che lì saranno i primi punti in cui le calorie in eccesso andranno a posarsi.

Ora che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, l’unica soluzione permanente può essere quella di evitare l’ingrassamento. Dovremo sempre seguire una dieta equilibrata, ma non ipercalorica, in modo da evitare di accumulare il grasso. Ricordiamoci sempre che una dieta equilibrata si costruisce nel tempo e non è uno sgarro o una scorpacciata che rovineranno il nostro fisico.

Approfondimento

Per chi voglia tonificare i muscoli e rassodare i glutei, probabilmente questa attività fa per lui.