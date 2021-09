Chi ama svolgere le attività di giardinaggio sa quanto sia difficile prevenire gli attacchi di insetti e parassiti. In realtà, in commercio esistono tantissimi prodotti e pesticidi che aiutano a combatterli. Tuttavia, potrebbe esserci sempre il timore che questi possano in qualche modo compromettere la qualità dei raccolti.

Per questo motivo, un buon consiglio è quello di adoperare metodi e tecniche naturali, frutto di esperienza ed esperimenti dei vecchi contadini. Infatti, tra poco, vedremo insieme come allontanare afidi e parassiti dall’orto con questa fantastica tecnica di giardinaggio.

Un metodo antichissimo

Un metodo di coltivazione perfetto per questo scopo è la consociazione, che consiste nell’affiancare diverse specie di piante nello stesso spazio di terreno. Una consociazione può essere erbacea, quando tutte le piante sono erbacee; oppure arborea, quando le piante sono arboree. Mentre si ha una consociazione mista quando si affiancano specie diverse, ma comunque compatibili tra loro.

Infatti, è bene precisare che non tutte le piante sono adatte alla consociazione. Ad esempio, non si possono associare i legumi con ortaggi come l’aglio, la cipolla, il porro o lo scalogno.

Oppure, non bisogna piantare il finocchio vicino ad altre verdure, perché potrebbe bloccare la loro crescita.

In linea generale, la consociazione aiuta a prevenire squilibri o impoverimento del terreno a livello di nutrienti. Questo potrebbe capitare, ad esempio, quando si coltiva una sola specie di pianta.

Inoltre, migliora la resa qualitativa e quantitativa dei raccolti, riducendo al minimo la comparsa di erbacce e l’attacco di parassiti.

Come già accennato, uno dei vantaggi più evidenti della consociazione, è la possibilità di allontanare insetti e parassiti dall’orto, senza utilizzare pesticidi.

Infatti, basterebbe soltanto associare alcuni tipi di verdure con delle erbe aromatiche. Queste ultime grazie al loro profumo intenso disorientano i parassiti che, per natura, cercano le piante da attaccare utilizzando l’olfatto.

Comunque, ci sono alcuni abbinamenti più efficaci di altri nella lotta a questi parassiti.

Ad esempio, basterà abbinare il basilico a pomodori e peperoni, per allontanare afidi, mosca bianca e prevenire malattie fungine. Insieme ai pomodori è perfetta anche la menta, che potrebbe aiutare a farli crescere rigogliosi e profumati come non mai. La menta, inoltre, è anche utile per contrastare l’assalto delle formiche nei confronti dei cavoli.

Oltre ai cavoli, un’altra pianta autunnale, sempre preda preferita di funghi e afidi, è la carota. Piante aromatiche come il rosmarino e la salvia, sono perfette per proteggere le piantagioni di carote.

Oppure, si possono piantare insieme alle cipolle, per farle crescere in abbondanza e in salute.

