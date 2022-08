3 esercizi per la schiena e le gambe che ci faranno anche rilassare

Fare sport e attività fisica è davvero fondamentale per rimanere in salute e per scongiurare l’arrivo di moltissime patologie. Farlo nel modo giusto, però, è molto più difficile di quanto si creda. Un buon allenamento si basa non soltanto su esercizi di forza e resistenza. Dobbiamo lavorare anche su elasticità e tonicità se vogliamo evitare infortuni e garantire alla muscolatura uno sviluppo equilibrato. Oggi proveremo a capire come migliorare questi aspetti, e scopriremo 3 esercizi per la schiena e le gambe che potrebbero fare al caso nostro. Esercizi che non soltanto miglioreranno flessibilità articolare ed elasticità. Ci aiuteranno anche a rilassarci e combattere lo stress.

Come allungare i muscoli delle gambe e il quadricipite

Le gambe sono una delle parti del corpo più soggette a inestetismi e aumento di peso. Per nostra fortuna esistono moltissimi esercizi semplici per averle forti e toniche. A questi esercizi utili dovremmo aggiungere anche alcuni allungamenti molto semplici.

Mettiamoci in ginocchio e allunghiamo la gamba sinistra in avanti. Appoggiamo bene la pianta del piede e teniamo in linea ginocchio e caviglia. Spostiamo leggermente indietro l’altro ginocchio e rimaniamo fermi per 30 secondi. Il tutto contraendo gli addominali e tenendo la colonna dritta. Se impariamo l’esercizio respirando nel modo giusto noteremo in pochi secondi un allentamento della tensione muscolare.

L’esercizio per rilassare contemporaneamente schiena e gambe

Un grande classico degli allungamenti è la famosa posizione della pinza. Un esercizio semplicissimo e decisamente efficace. Sediamoci a terra, stendiamo le gambe in avanti tenendole unite e pieghiamoci col busto sopra le ginocchia. Una volta trovata la massima estensione disponibile fermiamoci e manteniamo la posizione per 40 secondi. Noteremo una tensione che parte dal collo e arriva alla parte posteriore della coscia. Una tensione che si allenterà progressivamente scaricando lo stress.

3 esercizi per la schiena e le gambe che ci faranno anche rilassare

L’ultimo esercizio lo prenderemo in prestito dallo yoga e ci aiuterà a rilassare i glutei, la schiena e la parte posteriore delle gambe. Ma soprattutto a lavorare sui muscoli che spesso causano sciatica e tensioni lombari.

Mettiamoci in posizione sdraiata a pancia in su. Da qui pieghiamo la caviglia sinistra e piazziamola sopra il ginocchio destro. Lo step successivo sarà quello di prendere la gamba destra e avvicinarla al petto lasciando appoggiata la sinistra. Facciamo attenzione a non cadere di lato e teniamo la schiena incollata al pavimento. 30 secondi per lato 3 volte a settimana dovrebbero essere sufficienti.

