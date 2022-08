La grigliata di carne con poco colesterolo e tanta vitamina B12

Mangiare sano dovrebbe essere la regola da seguire ogni giorno per garantirsi un’esistenza lontana dai rischi di malattie molto diffuse, come quelle cardiovascolari e tumori. Ma questo non vuol dire necessariamente rinunciare ai piaceri della vita, in quanto come dicevano i nostri antichi padri in medio stat virtus. Adottando particolari accortezze, soprattutto se si hanno delle patologie, non necessariamente si deve rinunciare a tutto. Ad esempio la pizza cui davvero è difficile rinunciare, è uno degli alimenti che fa aumentare maggiormente la glicemia. Pertanto chi soffre di diabete non può consumarla spesso.

Ma ciò non vuol dire dovervi rinunciare ma semplicemente adottare determinate precauzioni e scegliere quella giusta. Infatti più che integrale o marinara sarebbe questa la pizza che aiuta a contenere la glicemia e non rimane sullo stomaco il sabato sera. Si tratta di una pizza napoletana composta da un mix di Kamut e farine integrali più il glucomannano, oggetto di un recente studio.

Meglio rossa o bianca?

Secondo uno studio riportato dalla Fondazione Veronesi sembrerebbe che per il colesterolo non vi sia alcuna differenza tra il consumo di carne rossa o bianca. In particolare sembrerebbe che il consumo dell’una o dell’atra tipologia determinerebbe analoghe variazioni sui livelli di colesterolo nel sangue. Lo studio ha confrontato l’impatto sul colesterolo derivante da fonti proteiche di origine vegetale e di origine animale. In particolare i ricercatori hanno suddiviso circa un centinaio di uomini e di donne in due gruppi facendo seguire loro tre tipi di diete. La prima dieta aveva la carne rossa come unica fonte di proteine, la seconda dieta soltanto la carne bianca e la terza unicamente vegetali.

Dai riscontri non è emerso, a prescindere dalla tipologia di carne scelta, bianca o rossa, alcun differente impatto sul profilo lipidico. Mentre sono risultati ridotti i livelli di colesterolo con la dieta senza carne. Pertanto per ridurre il colesterolo bisognerebbe concentrarsi sull’attività fisica, eliminare cibi grassi e aumentare il consumo di vegetali. Pertanto, quando si decide di mangiare carne si potrebbe abbinare un abbondante consumo di verdure e cereali, senza dimenticare l’attività Ecco la grigliata di carne con poco colesterolo e tanta vitamina B12

La grigliata di carne con poco colesterolo e tanta vitamina B12

Se si vuole concludere l’estate con una grigliata con gli amici quale carne si potrebbe scegliere senza esagerare con i grassi? Sicuramente si può optare per il petto di pollo senza pelle. Questa è la parte più magra del pollo a differenza della coscia che contiene più colesterolo e meno proteine. Questa carne è ricca di proteine nobili e contiene buone quantità di ferro, zinco e potassio. È molto tenera, quindi facilmente masticabile e più digeribile di altri tipi di carne pertanto è raccomandata a bambini, anziani e sportivi. Un’altra carne da poter inserire nella nostra grigliata potrebbe essere il filetto di maiale.

Infatti anche la carne di maiale è un’ottima fonte di proteine di alta qualità per promuovere la crescita e il mantenimento muscolare. Ovviamente non bisognerà esagerare in quanto è una fonte di grassi saturi e di colesterolo. Infine non potrà mancare la carne di vitello. Questa, oltre ad essere ricca di proteine, è una fonte di vitamine e minerali in grado di favorire il buon funzionamento del metabolismo. Nonché di vitamina B12, importante per il sistema nervoso, di molecole antiossidanti e di ferro. A questo punto non resta che abbinare alla nostra grigliata una ricca insalatona con olio evo, limone e noci. Ecco la grigliata di carne con poco colesterolo ideale per un ferragosto con gli amici.

