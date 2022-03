Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa con la preparazione alla temutissima prova costume. Solo qualche giorno fa, abbiamo scoperto un allenamento semplice e veloce per ottenere una pancia piatta a qualsiasi età. Oggi ci concentreremo su un’altra parte del corpo, che pochi sanno allenare nel modo giusto: le gambe. E ci sorprenderà scoprire che per snellire le gambe e averle toniche, magre e forti non servono attrezzi particolari e lunghissime sessioni di palestra. Se scegliamo gli esercizi giusti, 15 minuti al giorno di lavoro potrebbero dare ottimi risultati. Prima di iniziare, però, consultiamo un allenatore accreditato. È la scelta migliore per evitare guai fisici anche seri.

Come snellire l’interno e l’esterno coscia

I muscoli della coscia sono i più estesi della gamba e per allenarli servono esercizi mirati. Per tonificare la parte esterna, possiamo provare le alzate laterali. Sdraiamoci su un fianco con il gomito e il bacino ben appoggiati al pavimento. Da qui stendiamo la gamba esterna e pieghiamo leggermente quella interna. Alziamo la gamba esterna più possibile e scendiamo piano piano. Ripetiamo 10 volte per ogni lato.

Il secondo esercizio del nostro allenamento sono gli affondi laterali. Un esercizio che, oltre a rafforzare l’interno coscia, avrà benefici sul lato B e sulle anche. Dalla posizione eretta allarghiamo una gamba verso l’esterno e pieghiamo il busto verso il ginocchio. Torniamo su e ripetiamo dall’altro lato. Il tutto tenendo la schiena dritta e rilassata e gli addominali contratti. Anche in questo caso possiamo iniziare con 10 ripetizioni per parte.

Per snellire le gambe e averle toniche e forti in tempo per la prova costume potrebbero bastare 15 minuti al giorno di questi esercizi

Uno degli esercizi più completi in assoluto arriva dal Pilates. Stiamo parlando dei celebri cerchi con le gambe. Sdraiamoci sulla schiena con le braccia distese. Da questa posizione alziamo le gambe e creiamo un angolo retto con il busto. Adesso proviamo a ruotarle tenendole unite per 8 volte. Un minuto di recupero e poi andiamo a ruotare in senso contrario. Se all’inizio abbiamo difficoltà, possiamo provare con le gambe leggermente divaricate.

Chiudiamo il nostro allenamento da 15 minuti al giorno con un piccolo richiamo aerobico. Abbiamo delle scale in casa? Oppure vicino a noi ci sono dei gradini? È il momento di sfruttarli per allenarsi. Le scale potrebbero rivelarsi le nostre migliori alleate per avere gambe al top in pochissimo tempo. Proviamo a salirle e scenderle a velocità sostenuta (sempre con attenzione per evitare di cadere). Il tutto mantenendo una postura corretta con schiena dritta e addominali contratti. 5 minuti di scale al giorno potrebbero dare risultati notevoli in tempi brevi.

