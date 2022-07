3 errori quotidiani che potrebbero causare debolezza e stanchezza estiva

Davvero spassosissima una battuta che abbiamo recentemente sentito e che riguarda il miglior amico dell’uomo. Con tutto l’amore e la cura che possiamo prenderci per i nostri amici a quattro zampe, qualcuno però avrebbe dichiarato che in questo periodo il miglior amico dell’uomo è il climatizzatore. Battute a parte, cosa faremo effettivamente senza questo comodissimo strumento che ci aiuta a combattere il caldo. Ovviamente, come ricordano sempre i medici, dovremmo assolutamente stare attenti a utilizzarlo in modo intelligente. E, proprio tra le eventuali conseguenze di un abuso del climatizzatore, potrebbe esserci anche la debolezza. Ma, non solo perché, l’estate che ha i suoi lati positivi, ne presenta anche di negativi. Soprattutto dopo una certa età, potrebbe diventare una nemica implacabile. Andiamo allora vedere quali sono gli errori che spesso facciamo e che ci portano alla tipica debolezza estiva.

Perché d’estate ci sentiamo più deboli e stanchi

3 errori quotidiani che potrebbero causare debolezza sia nei giovani, ma soprattutto negli anziani. Capita a moltissimi di noi di sentirci già stanchi e deboli, di primo mattino, in queste afose calde giornate estive. Principalmente, come sostengono medici ed esperti, la responsabilità sarebbe dei vasi sanguigni. Chiamati con questo caldo, proprio a cercare di disperdere il calore interno che si forma nel nostro organismo. Azione, che però porterebbe naturalmente ad abbassare la pressione arteriosa, facendoci sentire più deboli. E, di conseguenza, a provare anche un senso di pesantezza e di stanchezza a livello muscolare.

Ecco, ancora una volta perché dovremmo bere tanta acqua, assumendo tanta frutta e verdura. Proprio, per dare una mano alla circolazione, limitando l’abbassamento della pressione. Non idratarsi a sufficienza e assumere una dieta sbagliata sarebbero secondo gli esperti, due cause importanti della debolezza tipica del periodo. Ricordando, a proposito, i benefici che potremmo trarre proprio adesso da questi alimenti.

3 errori quotidiani che potrebbero causare debolezza e stanchezza estiva

Assolutamente collegata alla disidratazione e causa di una debolezza tipicamente estiva sarebbe l’esposizione al sole. Prendiamo l’esempio di quando ci addormentiamo in spiaggia sotto il sole. Quando ci svegliamo, oltre a sentirci dei veri e propri forni, potrebbero tremarci le gambe. Effetto dell’aumento vertiginoso della nostra temperatura, che potrebbe aver passato tranquillamente i 37 ° e della disidratazione dell’organismo. E, attenzione che così facendo non perderemmo solo acqua, ma anche i preziosissimi sali minerali. Questo è un altro dei motivi fondamentali per i quali i medici ricordano agli anziani di non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

