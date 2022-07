Per fare la pasta con questa ricetta estiva e leggera non serve un sugo pronto

Quando le temperature si alzano, si cerca sempre di cucinare piatti non troppo pesanti. Per quasi tutte le materie prime che si hanno a disposizione si cerca una ricetta estiva e leggera.

Si corre, però, il rischio di confondere il concetto di preparazioni idonee per la bella stagione e piatti freddi. Viene subito in mente l’insalata di riso.

Tuttavia, anche mangiare un primo fatto nel modo giusto e che sia consumato caldo, è assolutamente compatibile con una gradevole dieta estiva. E si trovano davvero tante soluzioni gustose.

Ad esempio per fare la pasta con questa ricetta estiva e leggera non serve neanche troppo tempo.

Cosa serve:

a) pomodorini gialli;

b) pomodorini rossi;

c) spaghetti;

d) ricotta salata;

e) aglio.

Idea per fare la pasta in modo semplice e genuino

La prima cosa da fare è, ovviamente, prendere i pomodorini gialli e rossi. Vanno tagliati a dadini. Si possono, ovviamente, mettere nello stesso contenitore. Nel frattempo, in una padella, si deve mettere dell’olio d’oliva a soffriggere ed un paio di spicchi d’aglio.

Quando questi saranno dorati, si potrà aggiungere le 2 tipologie di pomodorini. Andranno, ovviamente, saltati in padella, aggiungendo successivamente dall’acqua (tiepida o calda), destinata a favorire la cottura. L’ideale è avvalersi di una padella con coperchio.

Sarà possibile cucinarli per 20-25 minuti, a fiamma lenta, coperti. Prima, può essere opportuno aggiungere un po’ di sale, sebbene l’aggiunta finale della ricotta salata potrebbe renderlo superfluo. È una questione di gusto e di volontà di tenere bassi i livelli di sodio della preparazione.

Poco prima che sia trascorso il tempo indicato, si dovrà iniziare a cuocere la pasta. L’ideale è di scolarla un minuto prima rispetto all’indicazione della cottura necessaria sulla confezione. Deve essere, in sostanza, sufficientemente al dente da poter avere ancora una breve fase di cottura senza scuocere.

Per fare la pasta con questa ricetta estiva e leggera non serve un sugo pronto

La pasta andrà, poi, aggiunta nella padella dei pomodorini, unitamente ad un po’ d’acqua della sua cottura. Qui si dovrà far amalgamare bene con il condimento creato e, gradualmente, si noterà come l’acqua avrà preso colore e gli spaghetti e i pomodorini, saltando in padella, diventeranno insieme un fantastico primo piatto estivo

L’ultima aggiunta sarà una bella grattata di ricotta salata dura, che offrirà un po’ di sprint al gusto. Quindi sarà il momento di mangiare.

Questa ricetta fresca ed estiva per fare la pasta è, di fatto, pronta in circa una ventina di minuti. Utilizza praticamente solo materie prime ed è assolutamente gustosa. Un po’ come lo sarebbe, ad esempio, un pesto a base di peperoni fatto in casa. Alternativa da considerare.

