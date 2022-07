D’estate siamo tutti inevitabilmente a caccia di spiagge sabbiose e, possibilmente, poco frequentate. Non ci dispiace poi se queste spiagge sono anche economiche ed accessibili. L’Italia ne offre a dozzine di spiagge di questo tipo. Una di queste è tra le più belle della nostra Penisola e si trova in Calabria. Per i più avventurosi, che non temono le scarpinate, questa spiaggia sabbiosa merita davvero una visita, o magari due.

Sabbia bianca e mare cristallino

La spiaggia che stiamo per rivelare è una vera perla di sabbia, incastonata tra le rocce, che affaccia su un maestoso mare cristallino. Il paesaggio circostante è selvaggio ed incontaminato. La spiaggia è divisa in due parti: una spiaggia più piccola di sabbia bianca, stile Caraibi, e una più ampia, alternata a granelli di sassi. Tutta esclusivamente spiaggia libera, per restare in contatto strettissimo con la natura selvaggia che circonda questa spiaggia italiana bellissima. Il mare è caldo e accogliente e la spiaggia si rivela ottima anche per le famiglie, grazie ai fondali a profondità graduale. Gli scogli circostanti potrebbero essere usati come veri e propri trampolini dagli amanti dei tuffi, sebbene sia meglio conoscere i rischi di tuffarsi da grandi altezze, prima di improvvisarsi in acrobazie aeree potenzialmente pericolose.

È in Calabria una delle spiagge italiane sabbiose più belle e poco frequentate

La spiaggia di cui stiamo parlando si trova a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. La spiaggia in questione è la spiaggia di Marinella, meglio nota come il Paradiso del Sub. Il nome lo si deve alla particolare conformazione della costa, che presenta diversi punti a strapiombo sul mare, generando così piccole baie, caratterizzate da un’immensa biodiversità marina, ideale per gli amanti delle immersioni. Arrivarci non è una passeggiata, ma ne vale davvero la pena. Per raggiungere questa spiaggia bianca bellissima, che sia in auto o in treno, bisognerà percorrere 700 metri a piedi su un sentiero sterrato. Meglio attrezzarsi con scarpe da ginnastica. In 10 minuti si raggiunge la spiaggia, considerata tra le più belle d’Italia.

Meglio partire attrezzati

Sarà fondamentale portarsi tutto l’occorrente per trascorrere la giornata in spiaggia, in quanto non ci sono servizi nelle immediate vicinanze. Tuttavia, a circa 300 metri a nord si trova un piccolo camping, dov’è possibile affittare sdraio e ombrelloni e dove è presente anche un bar per rifocillarsi. E ci raccomandiamo: non dimentichiamoci pinne, maschera e boccaglio, per godere delle meraviglie marine che questa location ha da offrire. È in Calabria una delle spiagge italiane sabbiose più incredibili da vedere. La fatica del tragitto verrà ripagata dalla bellezza di questa spiaggia incontaminata. Meglio andarci di settimana per essere sicuri di trovare poca gente e riuscire ad accaparrarsi un bel posto su una delle spiagge italiane più suggestive che il nostro territorio possa offrire.

