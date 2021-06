Solitamente ci si accorge dei primi segnali del decadimento neuronale quando si inizia a non ricordare nomi o parole. Si aprono come dei vuoti nella mente e non si riesce ad esprimere un’idea o un’intenzione con la stessa facilità e rapidità di prima.

I nostri consulenti hanno già suggerito “3 esercizi per allenare il cervello ogni giorno 5 minuti” in modo da rallentare il processo di deterioramento. Benché infatti non si possa del tutto contrastare l’invecchiamento dei neuroni è possibile allenare anche il cervello e le funzioni cerebrali. Persino l’alimentazione gioca un ruolo decisivo contro la riduzione delle facoltà cognitive e la perdita di tessuto cerebrale. Recenti studi confermano che basterebbe assumere 3 cucchiaini a pranzo per migliorare memoria e mente dopo i 40 anni.

Ma non sarà soltanto l’assunzione di un particolare alimento o spezia a garantire la salute del nostro cervello. Sono diversi i fattori che concorrono al mantenimento e conservazione della plasticità cerebrale e fra i tanti anzitutto il riposo notturno e l’eliminazione dello stress. Del resto secondo gli Esperti “Bastano 21 giorni al nostro cervello per cambiare 3 cattive abitudini e stare bene con se stessi”.

3 cucchiaini a pranzo per migliorare memoria e mente dopo i 40 anni

Non tutti forse conoscono le straordinarie proprietà e gli effetti benefici di alcune spezie che addirittura riescono a limitare i danni ossidativi cellulari. Fra le tante prenderemo in esame la curcuma che spesso compare sulle nostre tavole ad insaporire alcune particolari pietanze. Persino in una semplice frittata si potrebbe infatti aggiungere un pizzico di curcuma e anzi la cottura ne esalta i benefici.

Ciò perché aumenta sensibilmente la biodisponibilità della curcumina, ossia del principio attivo della curcuma che protegge i neuroni e sinapsi. Non occorre assumerne grandi quantità e anche 3 cucchiaini durante il pasto di mezzogiorno contrastano le infiammazioni e potenziano la memoria.

Approfondimento

3 strategie per rinforzare mente e memoria con esercizi semplici e divertenti

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)