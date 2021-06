Pochi sanno che bastano solo 60 secondi per ricaricarci nelle giornate di caldo insopportabile. Quando le temperature si alzano infatti il nostro corpo ha bisogno di fare il pieno di acqua, vitamine e minerali che si disperdono con il sudore. Per questo motivo in questi ultimi anni è scoppiata la passione per gli smoothie.

Per chi ancora non lo conosce lo smoothie è una bevanda a base di frutta o verdura. La sua preparazione non prevede l’utilizzo di acqua e latte, dunque si presenta della consistenza di una purea. È un concentrato di vitamine con pochissime calorie. Dunque l’ideale per chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al gusto. Ecco come fare il pieno di vitamine e rinfrescarci con queste due ricette pronte in un minuto.

Per un risultato di successo è fondamentale utilizzare della frutta matura, altrimenti rischiamo di ottenere una bevanda dal gusto spiacevolmente amarognolo.

Smoothie all’anguria

Quando il caldo afoso ci rende davvero assetati uno smoothie all’anguria è quello che ci serve per ritemprarci. Per prepararlo abbiamo bisogno di 300 grammi di anguria, 1 bicchiere di succo di mela e una manciata di mirtilli. Mettiamo quindi nel frullatore tutti gli ingredienti tenendo da parte qualche mirtillo per la decorazione finale. Quindi azioniamo il mixer alla massima potenza. Dopo 60 secondi la nostra bevanda sarà pronta. Per un effetto visivo da lasciare a bocca aperta decoriamo ogni bicchiere con qualche mirtillo e delle fettine di limone.

Smoothie al mango

Una versione più esotica utilizza il mango. Per prepararla procuriamoci 1 bicchiere di succo di carota fresco e uno di succo di arancia. Versiamoli quindi nel mixer insieme a 2 bicchieri di mango tagliato a cubetti. Secondo il gusto personale aggiungiamo della menta, del basilico fresco o del dragoncello. Facciamo frullare il tutto alla massima potenza. Versiamo nei bicchieri guarniti con qualche foglia dell’erba aromatica che abbiamo scelto di utilizzare.

Queste preparazioni sono perfette per sostituire anche un pasto quando sentiamo la necessità di disintossicarci o vogliamo mantenerci leggeri. Ci consentono di fare un’ottima figura quando decidiamo di proporle in un aperitivo o in una merenda con i propri cari. Grandi e piccini ne andranno matti ed il successo è assicurato.

Ebbene ecco come fare il pieno di vitamine e rinfrescarci con queste due ricette pronte in un minuto.

